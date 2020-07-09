В Ессентуках вандалы вылили в фонтан литры моющего средства

В Ессентуках группа неизвестных вылила в каскадный фонтан в Курортном парке несколько бутылок моющего средства. Сейчас их разыскивает полиция, говорится на официальной странице пресс-службы города в Instagram.

- Фонтаны выключают в 22.15. Утром каменные чаши под напором воды оказались полностью забиты пеной. Ее остатки до сих пор остаются в самом большом фонтане, - рассказал сотритель фонтанов Владимир Вдовенко.

По заявлению сотрудника управления ЖКХ администрации города Данила Абакумова, запись уже передали полиции, которая разыскивает вандалов.

- Хулиганы попались на камеры видеонаблюдения. Они были установлены напротив фонтана, - заявил он.

Кстати, это уже не первый подобный случай этим летом. Так ранее от рук нарушителей пострадал другой фонтан в Курортном парке. В нем поломали дуги, которые рабочие сейчас приваривают обратно.

А несколько лет назад в каскадном фонтане и вовсе скрутили все металлические детали. Но злоумышленников вскоре удалось найти.