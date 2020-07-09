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09.07.2020 20:28
Рубрика: Общество

Пять часов под свет фонариков

Врачи спасли пациента после удара молнии
Текст: Алена Ларина (Магас)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Врачи республиканской клинической больницы Ингушетии успешно провели пятичасовую операцию жителю региона, у которого было разорвано и обожжено несколько внутренних органов, поврежденных от удара молнии. Во время разбушевавшейся стихии Салауди Ахматов вышел на балкон, в который попала молния, разбив стекло.

- Я почувствовал резкую боль, но не понял, что произошло. Увидел на полу куски своих ребер, и уже в комнате в зеркале - висящие сзади на спине внутренности. Подумал, что мне пришел конец, - вспоминает Салауди тот злополучный вечер.

Зарегистрирована самая длинная молния в истории человечества

Его сразу отправили на операционный стол: врачам нужно было действовать молниеносно, ведь 46-летний пациент уже потерял более трех литров крови. Операцию проводили хирург Башир Аушев, два ассистента и анестезиолог-реаниматолог.

- Рана и повреждения у Салауди были намного тяжелее, чем, например, при огнестрельном ранении, когда можно хотя бы различить, где, какие органы и сосуды. Здесь же, образно говоря, они были в "кучу". В моей практике такое впервые, - говорит хирург. - Разряд попал в левую подмышку и вышел через спину. К счастью, в этот момент его рука прикрывала сердце. Иначе мгновенная гибель была неминуема.

Рваная и обожженная рана была более 20 сантиметров в диаметре. А еще переломы ребер, разрыв левого легкого, селезенки, купола диафрагмы. А на сердце лежала оторванная лопатка. Во время операции органы восстанавливали поэтапно, одновременно делая переливание крови.

Разряд попал в левую подмышку и вышел через спину

Бригада хирургов работала более пяти часов. Причем около часа при свете фонариков: из-за ураганного ветра в больнице отключился сначала основной, а потом и вспомогательный источник энергии: дерево упало на провода. И все-таки Салауди Ахматова удалось спасти. Через три дня он пришел в себя. А сейчас уже самостоятельно передвигается и принимает пищу. В будущем ему, возможно, предстоит перенести еще одну операцию: если врачи увидят признаки деформации позвоночника, пациенту вместо удаленных ребер поставят титановые пластины. Но пока, по словам Башира Аушева, таких признаков не наблюдается.

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