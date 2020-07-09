В Кабардино-Балкарии с 10 июля откроются курорты и гостиницы

Очередной пакет послаблений ограничений приняли в Кабардино-Балкарии. С 10 июля в регионе снова разрешат работу курортов, гостиниц и санаториев. Как заявил глава республики Казбек Коков, пока на них будут распространяться ограничения по количеству посетителей.

- С учетом складывающейся позитивной динамики смогут начать работу гостиницы, турбазы, пансионаты с ограничением заполняемого коечного фонда. Откроются плавательные бассейны, фитнес-центры, бани, сауны. Снимаются ограничения по посещению учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования, - заявил Коков.

Кроме этого, в КБР разрешат проводить свадьбы с гостями, но пока пригласить на торжественную церемонию разрешают не больше десяти гостей. Для граждан старше 65 лет режим самоизоляции по прежнему будет действовать.

Как рассказали в Минздраве республики, сейчас в КБР функционируют семь медучреждений для пациентов с коронавирусом. Совокупно в них есть 1583 койко-места, заняты примерно две трети. За последнюю неделю на 31 процент сократилось число новых госпитализаций, а тяжелых пациентов вдвое.

По данным Роспотребнадзора РФ, за все время пандемии в КБР выявлены 5433 случая коронавируса, 60 человек умерли. Вылечились 4429 пациентов - больше 80 процентов от всех подтвержденных случаев.