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09.07.2020 12:25
Рубрика: Происшествия

В КБР бухгалтера больницы обвинили в хищении 39 млн рублей

Текст: Михаил Сухарев

В Кабардино-Балкарии в суд направили уголовное дело о хищении почти 39 миллионов рублей главным бухгалтером центральной районной больницы Зольского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, она в составе группы лиц целых пять лет присваивала бюджетные деньги.

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- Обвиняемая в период с 2013 по 2018 год похитила путем присвоения средства обязательного медицинского страхования, средства республиканского бюджета и средства приносящие доход от деятельности ГБУЗ "ЦРБ" Зольского муниципального района на общую сумму 38 855 988 рублей, - говорится в сообщении республиканской Прокуратуры.

При этом, обвиняемая пошла на досудебное соглашение с прокуратурой и раскрыла сведения о своих сообщниках. В ходе предварительного следствия бухгалтеру предъявили иск о полном возмещении похищенной суммы.

По частям 3 и 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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