Жителя Дагестана осудили на 12 лет за участие в боях в Сирии

В Южном окружном военном суде вынес приговор участнику запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Житель Дагестана Гамид Тушаев признан виновным в участии в боевых действиях на территории Сирии.

Как сообщила "РГ" сотрудник пресс-службы суда Виктория Мищенко, по версии следствия, в сентябре 2017 года Тушаев прибыл в Сирию, где и вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар", входящего в состав международной террористической организации. Он был вооружен и осуществлял охрану территории, подконтрольной террористам, а также участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

- В октябре 2019 года подсудимый прибыл в Россию, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - уточнили в ведомстве.

Тушаев признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и участии в террористической организации. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.