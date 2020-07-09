Экипажи ракетных крейсеров нанесли артиллерийский удар по "противнику"

В Баренцевом море экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" нанесли артиллерийский удар по условному противнику. Учение прошло в рамках масштабного сбор-похода.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, два крейсера составляют основу группировки разнородных ударных сил СФ. Руководит сбор-походом командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Уже прошло и комплексное противолодочное учение в двухстороннем формате. У каждой стороны были свои задачи. Корабельной поисково-ударной группе, в состав которой вошли малые противолодочные корабли, противодействовали атомные субмарины. В заданном районе Баренцева моря экипажи кораблей "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" вычислили подлодки и выполнили приемы противолодочного маневрирования и слежения за субмаринами.

А моряки-подводники показали элементы скрытного маневрирования и выхода в атаку корабельной поисково-ударной группы с выполнением практических торпедных стрельб.

Масштабный сбор-поход, начавшийся 7 июля, продолжается. На его различных этапах будут задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.