Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля

Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля, но уже с 16 июля можно будет попасть на колоннаду. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, уже с 12 июля посетители смогут попасть в часовню-музей, а с 23 июля откроется храм Спас на Крови.

Правда, как говорят в пресс-службе музея, как раньше уже не будет. Исаакиевский собор - один из самых посещаемых памятников в Петербурге, в прошлые годы у касс музея собирались большие очереди, да и внутри было многолюдно.

Музей будет строго соблюдать рекомендации санитарных врачей и прием посетителей в соборе обещают организовать так, чтобы исключить очереди и столпотворение.

Потоки посетителей будут разграничивать, как именно, сейчас решается. Также будут строго разделены входящие и выходящие группы.

Ряд музеев Петербурга, которые уже открылись для посетителей, ввели сеансы и продают билеты строго к определенному времени. Также многие отказались от оффлайн-касс, оставив только электронные билеты. Исаакиевский собор пока не анонсировал, какие меры будут предприняты в этом музее, но уже точно известно, что все посетители должны быть в масках, перчатках, также от граждан требуется соблюдение социальной дистанции.