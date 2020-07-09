Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы

Калининградский аэропорт Храброво с 10 июля возобновляет круглосуточный режим работы, отмененный в апреле из-за связанных с коронавирусной эпидемией ограничительных мер, сокращения и отмены авиарейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. До сих пор аэропорт был открыт для полетов с 7 до 21 часа, так же работали и залы ожидания. Теперь обслуживание пассажиров будет производиться круглосуточно.

Как подчеркнули в пресс-службе, в Храброво продолжается применение комплекса мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Проводится уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей, включая лифты, стойки регистрации, зоны досмотра, офисные помещения, трапы, пассажирские автобусы. Установлены дозаторы с антисептиком для рук.

В зале прилета сотрудники Роспортебнадзора проводят дистанционную термометрию всех прибывающих пассажиров с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Калининградской области.