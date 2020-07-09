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09.07.2020 13:18
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине сбежавшего из колонии осужденного нашли через 11 часов

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологодской области всю ночь искали сбежавшего осужденного, отбывающего срок в колонии-поселении Шекснинского района. Его задержали почти через 11 часов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
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Осужденный колонии-поселения № 7 самовольно покинул территорию производственного объекта. Было это около 18 часов. Сразу же начали поиск. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Вологодской области, сотрудники задержали его в поселке Шексна в половине пятого утра четверга. Его сразу же доставили в отдел полиции.

В пресс-службе пояснили, что осужденные содержатся в колониях-поселениях без охраны, свободно передвигаются в исправительном учреждении, носят гражданскую одежду. По разрешению администрации они могут находиться без надзора и в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. Правда, если это нужно или по работе, или по учебе - в данном случае это был именно побег.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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