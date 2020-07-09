На Вологодчине сбежавшего из колонии осужденного нашли через 11 часов

В Вологодской области всю ночь искали сбежавшего осужденного, отбывающего срок в колонии-поселении Шекснинского района. Его задержали почти через 11 часов.

Осужденный колонии-поселения № 7 самовольно покинул территорию производственного объекта. Было это около 18 часов. Сразу же начали поиск. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Вологодской области, сотрудники задержали его в поселке Шексна в половине пятого утра четверга. Его сразу же доставили в отдел полиции.

В пресс-службе пояснили, что осужденные содержатся в колониях-поселениях без охраны, свободно передвигаются в исправительном учреждении, носят гражданскую одежду. По разрешению администрации они могут находиться без надзора и в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. Правда, если это нужно или по работе, или по учебе - в данном случае это был именно побег.