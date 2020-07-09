В Архангельской области ураган повредил больше сотни домов

В Архангельской области из-за урагана повреждены больше ста жилых домов, а также ФАП, Дом культуры, в двадцать одном населенном пункте отключили свет, сообщает региональное управление МЧС.

Основной удар пришелся на Пинежский район, где порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Так, в селе Сура повреждено шесть двухэтажных многоквартирных домов, а также 50 частных. Также следы разрушений есть в школе и котельной. В поселке Шуйга пострадали 15 частных домов, а также местный фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры. По 15 домов повреждены в Городецке и в Острове, еще пять домов пострадали в Пахурово.

Никто из жителей не пострадал.

В основном в домах повредило кровлю, где-то выбило стекла. Также на некоторые дома упали деревья.

Сейчас в пострадавших населенных пунктах работают спасатели, также завалы разбирают местные жители.

В правительстве региона сообщают, что сформирована комиссия, которая оценит ущерб и в ближайшее время люди начнут получать компенсации на восстановление своих домов.