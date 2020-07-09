В Калининградской области в июле перестал действовать запрет на работу загородных детских лагерей.

Сотрудники должны пройти тестирование на коронавирус и кишечные инфекции в региональном центре гигиены и эпидемиологии. Учреждения смогут принять детей, только когда будут готовы все необходимые анализы. К примеру, разрешение на открытие уже получил лагерь "Алые паруса" на Куршской косе.

Также в области возобновились групповые спортивные тренировки. Речь идет о фитнес-центрах, детских и взрослых физкультурно-спортивных секциях, спортивных клубах. Исключение - занятия в бассейнах. Водным дворцам пока работать не разрешили. Численность групп в закрытых помещениях должна быть не более 10 человек, на открытых площадках - 15 человек.

Обязательную двухнедельную самоизоляцию для прилетающих и приезжающих в область из других российских регионов тоже отменили. Теперь это требование сохраняется только для тех, кто прибыл в регион из-за рубежа.