Новости

Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 21:23
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 21:17
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 21:05
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 20:10
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 20:02
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд 18:17
Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене 18:13
Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы 18:10
В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула 18:09
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе 18:03
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 17:49
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 20:44
Рубрика: Общество

Без боли

В Карелии открылся центр паллиативной медицины
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
В Карелии открылся центр паллиативной медицинской помощи. Под него отдали четырехэтажное здание, где когда-то располагался другой республиканский медицинский центр. Отремонтировали, закупили современное оборудование, организовали палаты респираторной поддержки. На все потратили в прошлом году более 25 миллионов рублей. В нынешнем году почти на 30 миллионов рублей закупят оборудование и лекарственные средства.
Фото: Фонд "Защити жизнь"
Как развивается детская паллиативная помощь в Сибири

В новом здании пациенты размещаются в просторных одно- и двухместных палатах. Все кровати функциональные, со специальными противопролежневыми матрасами. В центре несколько подразделений для страдающих разными неизлечимыми заболеваниями. Механизм определения на лечение таков: если диагноз подтвержден, то достаточно, например, направления врача-онколога. Если такого подтверждения нет, а человек, тем не менее, болеет и плохо себя чувствует, то решение примет консилиум. В центр могут госпитализировать на срок до одного месяца. Но, как отметила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Карелии Ирина Петрова, если человек плохо себя чувствует, он останется на лечение и дольше. Отделения паллиативной помощи будут работать и в других муниципалитетах республики, которые уже имеют лицензии. Есть и дневной стационар, так как большинство пациентов находятся дома. Медики обучат их родственников оказывать помощь и предоставят во временное пользование современное оборудование.

- Сейчас в новом центре 24 пациента. А всего здесь 48 коек. Конечно, этих мест очень мало, - сказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. - В реестре паллиативных пациентов в настоящее время более 4,5 тысячи человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Полиция: Мэра Сеула нашли мертвым
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет