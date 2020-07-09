В Карелии открылся центр паллиативной медицинской помощи. Под него отдали четырехэтажное здание, где когда-то располагался другой республиканский медицинский центр. Отремонтировали, закупили современное оборудование, организовали палаты респираторной поддержки. На все потратили в прошлом году более 25 миллионов рублей. В нынешнем году почти на 30 миллионов рублей закупят оборудование и лекарственные средства.

В новом здании пациенты размещаются в просторных одно- и двухместных палатах. Все кровати функциональные, со специальными противопролежневыми матрасами. В центре несколько подразделений для страдающих разными неизлечимыми заболеваниями. Механизм определения на лечение таков: если диагноз подтвержден, то достаточно, например, направления врача-онколога. Если такого подтверждения нет, а человек, тем не менее, болеет и плохо себя чувствует, то решение примет консилиум. В центр могут госпитализировать на срок до одного месяца. Но, как отметила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Карелии Ирина Петрова, если человек плохо себя чувствует, он останется на лечение и дольше. Отделения паллиативной помощи будут работать и в других муниципалитетах республики, которые уже имеют лицензии. Есть и дневной стационар, так как большинство пациентов находятся дома. Медики обучат их родственников оказывать помощь и предоставят во временное пользование современное оборудование.

- Сейчас в новом центре 24 пациента. А всего здесь 48 коек. Конечно, этих мест очень мало, - сказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. - В реестре паллиативных пациентов в настоящее время более 4,5 тысячи человек.