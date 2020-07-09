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09.07.2020 18:36
Рубрика: Экономика

В Мурманской области начнут добывать титановое сырье

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области состоялся аукцион на право разработки Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд. Благодаря этому проекту российская промышленность получит ценные материалы - диоксид титана, а также редкие и редкоземельные металлы, большую часть которых сегодня приходится закупать за границей.

Фото: Пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода
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- Наши дальнейшие планы - это изыскания: инженерно-геодезические, гидрологические, геофизические и другие, плюс работа с документами, - рассказал корреспонденту "РГ" Андрей Тренин, генеральный директор компании, выигравшей аукцион. - С начала 2021 года приступаем к бурению для доразведки месторождения.

Стоимость проекта составляет 17,5 миллиардов рублей. Предполагается, что он даст региону 450 новых рабочих мест. Ядро коллектива будут составлять местные кадры из числа высвобождаемых работников существующих горнопромышленных предприятий региона.

В 2015 году аукцион на право разработки месторождения уже проводился, но был признан несостоявшимся. Заявок на него не поступило из-за высокого стартового платежа за право пользования недрами. Для Африкандского месторождения в 2015 году стартовый платеж составлял 263 миллиона рублей. В 2020 году методику расчета платежа удалось изменить так, чтобы снизить его сумму. Это принесло желаемый результат - перспективы разработки месторождения обрели реальность.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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