В Париже России передали памятник Орлеанской деве

В Российском духовно-культурном центре на парижской набережной Бранлив в торжественной обстановке России передали памятник французской национальной героине Жанне д'Арк.

Статую, названную скульптором "Ступай, Божья дочь, ступай!", установят в районе Адмиралтейства. Фото: Предоставлено посольством РФ во Франци

Статуя работы скульптора Бориса Лежёна, названная им "Ступай, Божья дочь, ступай!", преподносится в дар Санкт-Петербургу "Ассоциацией друзей Жанны д"Арк" и должна этой осенью обосноваться в районе Адмиралтейства. "Реализация этого проекта стала возможной благодаря усилиям сторонников развития дружеских связей между нашими странами, которые искренне любят Россию, русскую культуру", - заявил на церемонии посол РФ во Франции Алексей Мешков.

По его словам, Жанна д"Арк является "олицетворением беззаветного патриотизма, воплощает в себе дух свободы, борьбы с поработителями, преданности Отчизне, качеств, которые на протяжении веков всегда были свойственны и русскому народу, неоднократно вынужденному браться за оружие, чтобы защитить свою родину". Президент "Ассоциации друзей Жанны д"Арк" Жак Тремоле де Вилер, в свою очередь, отметил, что статуи национальной героине установлены во многих французских городах . ""Это дар Святой Франции Святой России!"., - подчеркнул он.

Участие в церемонии принимали многочисленные представители парижской общественности. Среди них был и глава Орлеанского дома граф Парижский Жан. К памятнику были возложены букеты цветов в гамме флагов Франции и России. Надо сказать, что автор скульптуры Борис Лёжен - большой почитатель Орлеанской девы. Ранее он изваял ее памятник, что установлен перед церковью в трех километрах от деревни, где она родилась.

Как поделился с журналистами Борис Лёжен, в свое время он рассказал почетному президенту "Ассоциации друзей Жанны д"Арк" Сиксту-Анри де Бурбон-Пармскому о том, что в музее имени Солженицына в Москве хотели бы иметь маленькую статую спасительницы Франции. Тот сразу же возразил: "Почему маленькую? Путь будет большая, и ее хорошо бы подарить одному из российских городов, как знак нашего большого уважения к русскому народу". Идею подхватили его единомышленники. О своем желании передать памятник Жанне д"Арк Санкт-Петербургу несколько лет тому назад они написали в письме на имя президента РФ Владимира Путина. Предложение было с благодарностью принято. Руководитель Российского исторического общества Сергей Нарышкин тогда увидел в этом почине "символ многовековой дружбы между нашими народами".

Важно отметить, что памятник святой Жанне для России - инициатива стопроцентно народная, идущая от чистого сердца. Средства на памятник собрали поклонники Жанны д"Арк, среди которых немало старинных фамилий, потомков тех французов, что составили славу страны. Их имена значатся на обратной стороне цоколя, поддерживающего фигуру легендарной девы.

Памятник святой Жанне для России - инициатива стопроцентно народная

Предполагалось, что открытие памятника должно было произойти в Санкт-Петербурге 30 мая в день 100-летия канонизации святой Жанны. Однако из-за коронавируса его пришлось перенести на более поздний срок.