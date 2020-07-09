Новости

В Крыму полицейского задержали за помощь отцу в добыче осетра 16:49
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз 16:47
Захарова прокомментировала слухи о переговорах об обмене Уилана 16:42
В Ессентуках вандалы вылили в фонтан литры моющего средства 16:36
Чем удивит зрителей "Славянский базар в Витебске" 16:30
Tesla близка к созданию полностью автоматизированного электроавтомобиля 16:19
В Петербурге снесут первую хрущевку по программе реновации 16:19
В Петербурге откроют экспозицию по борьбе с коронавирусной инфекцией 16:11
Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде 16:04
В Петербурге покажут раритетные работы Виктора Цоя 16:04
В Арктике найден зуб загадочного древнего существа 16:03
Аксенов оценил аудиозапись разговора о киевских диверсантах в Крыму 16:00
Tesla "очень близка" к полному автопилоту 16:00
В Казани установилась рекордная жара за последние 66 лет 15:53
В Испании будут раздавать бонусы за сдачу стекла и пластика на переработку 15:53
Премьера Болгарии обвинили в создании "института преступности" 15:50
Женщина на Ford Focus разогналась в городе до 703 км/ч, но она не виновата 15:50
Томас Андерс не выступит на "Славянском базаре" в Витебске 15:48
Итальянская мафия выпускала собственные облигации 15:46
Путин в ближайшее время обсудит с кабмином реализацию нацпроектов 15:43
Мантуров: Товарооборот с США продолжает расти 15:39
Театр Наций откроется в сентябре премьерой "Разбитого кувшина" с Дапкунайте 15:35
В Астрахани задержали руководителей ячейки "Свидетели Иеговы" 15:31
Меркель настаивает на принятии плана по финансированию ЕС 15:29
Вслед за "Нивой": Suzuki Jimny прощается с Европой 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 16:11
Рубрика: Культура

В Петербурге откроют экспозицию по борьбе с коронавирусной инфекцией

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Военно-медицинском музее министерства обороны России, который находится в Санкт-Петербурге, создадут экспозицию, посвященную борьбе с новой коронавирусной инфекцией. И уже начали собирать артефакты пандемии.

Фото: iStock
Эпидемиологи: У части переболевших исчезли антитела к COVID-19

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экспонаты готовы направить более десяти российских городов. Это и документы, и фотографии, и видеоролики, и медицинская аппаратура, а также произведения искусства, отражающие работу врачей.

И, кстати, первые экспонаты в музей уже представили - это маски, перчатки, пропуска, тесты на наличие инфекции, фотографии опустевшего метро, улиц и самого процесса лечения. Снимки сделал пациент больницы.

В пресс-службе ЗВО добавили, что в Военно-медицинском музее есть также и другие экспонаты, посвященные борьбе с различными эпидемиями в предыдущие годы.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин в ближайшее время обсудит с кабмином реализацию нацпроектов
Депутаты предложили ввести электронные версии водительских прав
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Собянин: Основные проблемы, касающиеся пандемии, в Москве преодолены
За сутки в России подтверждено 6509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится