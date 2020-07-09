В Петербурге откроют экспозицию по борьбе с коронавирусной инфекцией

В Военно-медицинском музее министерства обороны России, который находится в Санкт-Петербурге, создадут экспозицию, посвященную борьбе с новой коронавирусной инфекцией. И уже начали собирать артефакты пандемии.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экспонаты готовы направить более десяти российских городов. Это и документы, и фотографии, и видеоролики, и медицинская аппаратура, а также произведения искусства, отражающие работу врачей.

И, кстати, первые экспонаты в музей уже представили - это маски, перчатки, пропуска, тесты на наличие инфекции, фотографии опустевшего метро, улиц и самого процесса лечения. Снимки сделал пациент больницы.

В пресс-службе ЗВО добавили, что в Военно-медицинском музее есть также и другие экспонаты, посвященные борьбе с различными эпидемиями в предыдущие годы.