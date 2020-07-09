В Петербурге покажут раритетные работы Виктора Цоя

В августе 2020 года исполнится тридцать лет с момента гибели лидера культовой группы "Кино" Виктора Цоя. Петербургская KGallery предлагает поклонникам творчества музыканта вспомнить его на выставке "Виктор Цой. Живопись. Графика. Полароиды".

Выставочный проект объявлен беспрецедентным. Галерея впервые покажет графические и живописные работы рок-легенды, ранее не выставлявшиеся для широкой аудитории и относящиеся к 1987 - 1990 годам, самому плодотворному периоду творчества музыканта. Экспозицию дополнят авторские полароиды и личные вещи Виктора Цоя из коллекции журналиста Натальи Разлоговой, входившей в ближнее окружение художника.

На выставке будет воссоздана атмосфера московской квартиры, стены которой Виктор Цой украшал, создавая собственное творческое пространство. Петербургский проект станет предшественником выставки-байопика "Виктор Цой: путь героя", которая должна открыться в следующем году в Москве.