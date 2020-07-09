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09.07.2020 19:39
Рубрика: Культура

Открылись парки-музеи

Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
В Петербурге с 3 июля открылись парки-музеи - в Петергофе, Пушкине и Павловске. Чтобы попасть в них, надо не только взять маску, но и заранее купить билеты. Правила их продажи радикально изменились.

Чтобы не допустить скопления людей на входе, музей-заповедник "Петергоф" закрыл кассы. Билеты можно купить только онлайн на официальном сайте. Надо указать не только дату посещения, но и время. Билет действует два часа. Если турист купил его на 12.00, а приехал в 15.00, то в парк его уже не пустят.

Фото: Пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"
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В Царском Селе билеты в парк продают как на сайте, так и офлайн, причем можно приобрести билет с открытой датой до 18 октября. Для тех, кто не купил на сайте билеты заранее, на входе в парк устанавливают указатели с QR-кодом, они ведут на сайт по продаже билетов. Если же посетитель твердо намерен купить билет в кассе, то его просят расплачиваться банковской картой.

В музее-заповеднике "Павловск" билеты тоже продаются как на кассе, так и на сайте. А для того, чтобы избежать спекуляций, на сайте ввели ограничение: при одной транзакции можно приобрести не более четырех билетов.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Отпуск 2020. Выбор есть

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