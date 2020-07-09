В СПбГАСУ разрабатывают болиды на альтернативном топливе

Гоночный болид на водородном топливе, система работы общественного транспорта в ночное время в зависимости от числа предполагаемых пассажиров, методика для автотехнической экспертизы, необходимой для определения виновника аварии, - эти и другие разработки родились в стенах автомобильно-дорожного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). О факультете, который скоро отметит 73-й день рождения, "РГ" рассказал его декан Андрей Зазыкин.

Андрей Вячеславович, архитектурно-строительный университет ассоциируется с красивыми зданиями и мостами. Не все и знают, что в нем готовят высококвалифицированные кадры для транспортной отрасли. Почему было принято решение о создании факультета?

Андрей Зазыкин: Известна точная дата создания факультета - 7 октября 1947 года. После Великой Отечественной войны нужно было восстанавливать и развивать дорожную сеть в Ленинграде, нужны были машины для дорожных работ, необходимо было научить их проектировать, строить и эксплуатировать, нужны были специалисты и для управления транспортными хозяйствами и управлениями механизации. С этими задачами и должен был справиться факультет. Его специалисты были крайне востребованными во времена развитого социализма. С факультетом сотрудничали крупнейшие предприятия, выпускающие транспортные и строительно-дорожные машины, в том числе знаменитый Волжский автомобильный завод. В 90-е годы века минувшего факультет, как и вся страна, пережил непростое время. Сейчас наши выпускники снова крайне востребованы на рынке труда. Транспортная система - как в плане личного автотранспорта, так и общественного, грузового - развивается и будет развиваться. Отмечу: постоянно в наш деканат, в городскую службу занятости приходят заявки на специалистов-транспортников. В этом году наш выпуск - 123 человека, востребованы - все! Причем 99 процентов выпускников работают по специальности. И еще факт: 30 процентов выпускников - с красными дипломами, то есть ребятам было интересно учиться.

У нас средний по численности факультет (около 700 студентов), но самый большой по числу и площадям лабораторий, и мы в скором времени получим еще одну дополнительную площадку в Красном Селе.

По каким направлениям готовит факультет?

Андрей Зазыкин: На нашем факультете реализуются все уровни высшего образования.

По программам бакалавриата (четыре года обучения): технология транспортных процессов, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, прикладная механика. Что касается специалитета (пять лет обучения) - это наземные транспортно-технические средства. И если бакалавриат подразумевает более общее образование, то магистратура (два года обучения) - углубленное по уже названным направлениям и дополнительному - наземные транспортно-технологические комплексы. Важно: далее выпускник может продолжить образование в аспирантуре и защититься в диссертационном совете СПбГАСУ. Факт наличия диссертационного совета в вузе говорит о высокой квалификации педагогического состава (в данном случае нашего факультета): требования к деятельности советов очень жесткие.

И студенты уже во время обучения четко знают, куда пойдут работать, и уверены, что их там ждут?

Андрей Зазыкин: Совершенно верно. Начиная с третьего курса практика совмещается с работой. Ребята работают в организациях и фирмах, отделах и подразделениях, занимающихся эксплуатацией, монтажом (демонтажем), наладкой машин, технологических линий, механического и электрического оборудования и инструмента, систем автоматики и робототехники, в дорожных организациях и конструкторских бюро, в службах эксплуатации и безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта, на транспортно-экспедиционных предприятиях и организациях, в сервисных автомобильных службах и автохозяйствах. И я перечислил не все, наши направления подготовки очень универсальны с точки зрения возможности трудоустройства. Будучи еще студентами, ребята обычно начинают с низшего звена, например автослесарей, а после окончания вуза идут уже менеджерами, управленцами, но при этом знают всю систему изнутри!

Как я поняла, без умения водить автомобиль не обойтись?

Андрей Зазыкин: У нас есть собственная автошкола. Но главнее другое: мы предлагаем ребятам занятия автоспортом. Автоспорт не только учит экстремальному вождению и штурманским навыкам, но и позволяет разобраться в устройстве автомобиля. Ребята своими руками перебирают двигатели. У нас и девушки занимаются ралли: нет никакой гендерной дискриминации. То есть внеучебная деятельность является гармоничным дополнением к учебному плану. И, конечно, мы создаем условия для того, чтобы ребята могли реализовывать свои конструкторские навыки.

Так, команда наших студентов создала болид и теперь разрабатывает для него генератор водорода. Гоночная машина будет единственным болидом Европы и России, имеющим присадку водорода. Водород будет вырабатываться непосредственно на борту автомобиля. Увеличивается мощность двигателя, но при этом значительно снижаются выбросы углекислого и угарного газов. Это экологически важный проект! И - выполняемый в краткие сроки. История создания болида началась всего полтора года назад по инициативе группы студентов, а уже в феврале 2019 года проект болида был представлен общественности. Сейчас идет этап доработки. Другая инновация для болида - полностью электрическое шасси на литий-титановых батареях.

Отмечу: у созданной модели болида есть все шансы войти в серийное производство. Болид - совместный проект со "Спецтрансом", который нам помогает реализовывать идею, и финансово, и предоставляя площади. А в будущем двигатели на водородном топливе можно будет устанавливать на различных транспортных средствах.

И это только один из наших проектов, подготовленных группой студентов. Есть и индивидуальные проекты. Например, один из магистрантов разработал нестандартную методику автотехнической экспертизы, основанную на компьютерном моделировании и нейросетях. Еще одна магистрантка предложила новую систему функционирования автобусов, в том числе ночных. Автобусы можно вызывать с помощью мобильного приложения. Считаем, что обучение на проектах, которые жизненны и востребованы, важная задача сегодняшнего дня.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Вы упомянули прием на магистратуру. Насколько реально поступить к вам окончившему бакалавриат в совершенно другом вузе? Законодательство это позволяет, а в реальности как получается?

Андрей Зазыкин: Получается. У нас число бюджетных мест в магистратуру значительно больше, чем своих выпускников бакалавриата. И это очень хорошо: молодой человек, учившийся по другому направлению подготовки и даже в другом вузе, окончив магистратуру, фактически получает два высших образования! Это делает его еще более конкурентоспособным на рынке труда. Я рекомендую всем студентам сразу по окончании бакалавриата поступать в магистратуру. Не нужно прерывать обучение: потом начнется работа, семья, появится проблема со временем. Не откладывайте на потом!

Только один нюанс: чтобы поступить в магистратуру, нужно пройти вступительное испытание в форме электронного тестирования. В этом году оно начинается 21 июля в режиме онлайн.

Уточните, как в этом году проходит прием?

Андрей Зазыкин: В режиме онлайн. Ничего сложного в этом нет: на сайте университета есть личный кабинет абитуриента. А оригиналы документов нужно будет подавать в течение года после приказа о зачислении. Так что волноваться не стоит.