По итогам минувшего года на Кубани собрали 805,2 тысячи тонн овощей - это почти на 52 тысячи тонн больше, чем в 2018-м. Такая прибавка - не случайность: в регионе активно развивается овощеводство, в том числе строится много тепличных комплексов, сообщили в минсельхозе края. Например, 110 тысяч тонн овощей в урожае 2019 года пришлось именно на теплицы. Однако, несмотря на рекордные показатели, агрохозяйства сталкиваются с целым рядом проблем, которые мешают развиваться. Главные из них - рост цен на газ и внезапная смена световой зоны.

Для того чтобы своими глазами увидеть, как работают тепличные хозяйства, корреспонденты "РГ" отправились в Белореченский тепличный комбинат - одно из крупных хозяйств края. Площадь его теплиц составляет 13 гектар, и в этом году 12 га засажены уникальным пчелоопыляемым огурцом "Магнит". Такого нет даже в Европе и США. Он выведен отечественными семеноводами.

"Вкусовые качества пчелоопыляемых огурцов гораздо лучше, чем партенокарпических, - рассказывает главный агроном Белореченского тепличного комбината Елена Жиборина. - Процесс опыления насекомыми наиболее близок к естественному, первородному состоянию растений. К тому же их обработка ведется только экологически чистыми биосовместимыми препаратами. Иначе насекомые, которые обеспечивают опыление и урожай, будут уничтожены. В итоге можно говорить о действительно чистом продукте. Покупателям очень нравятся такие огурцы, их буквально сметают с полок".

По словам Елены Жибориной, несмотря на все свои плюсы, технология выращивания пчелоопыляемых огурцов более сложная, чем когда оплодотворение растений происходит без опыления. Несмотря на общепринятое название, перенос пыльцы с цветка на цветок происходит с помощью не пчел, а шмелей. Тепличный сезон выращивания огурцов рассчитан на осенне-зимний период, а в это время пчелы становятся вялыми или впадают в спячку. Шмели же по-прежнему активны. И для того, чтобы оплодотворять пчелоопыляемые гибриды, покупается несколько десятков шмелиных семей на каждый гектар.

Вместе с главным агрономом отправляемся в теплицы. По пути Елена Жиборина делится еще одним новшеством, на которое решил пойти комбинат в этом году. "Из 12 гектар, отведенных под пчелоопыляемый гибрид огурца, 10 мы засадили на высокой шпалере, - рассказывает она. - Такой ход обеспечил прибавку к урожайности около 1,5 килограмма на квадратный метр".

Это яркий пример того, как тепличные хозяйства стараются увеличить свою урожайность. При выборе сорта, который будет производиться, важны не только его вкусовые качества, но и экономические показатели. Например, этот сорт дал урожай в 41,5 килограмма на один квадратный метр при посадке на высокой шпалере. В итоге за сезон комбинат собирает до семи тысяч тонн продукции.

Тем временем мы подошли ко входу одной из теплиц, и широкие автоматические стеклянные двери раздвинулись, пропустив нас внутрь. Справа и слева потянулись бесконечные ряды идеально ухоженных растений на шпалере высотой в несколько метров. К каждому корню подведена трубка, которая подает питательный раствор. В день его огурцу нужно около 90-100 миллиграммов.

При выборе сорта овощей важны не только их вкусовые качества, но и экономические показатели

В теплице устроено пять контуров обогрева - снизу, у самого пола, сверху - почти под потолком, и несколько - посередине, среди растений. Благодаря этому температура держится на уровне 20-21 градус.

Кстати, пчелоопыляемые гибриды не являются светокультурой. Для хорошего урожая им достаточно естественного освещения. Да и само предприятие строилось с расчетом на работу без "досветки". Лампочки тут горят только в одной теплице площадью 0,5 гектара - рассадно-салатном отделении. Но именно из-за отсутствия досветки предприятие неожиданно выяснило, что в крае происходит незаметная смена климата.

"Еще в 2016 году Белореченск располагался в так называемой шестой световой зоне, - рассказывает Елена Жиборина. - Это давало великолепную освещаемость в 20 тысяч джоулей в месяц, что благоприятно сказывалось на развитии растений и на урожае. Но по итогам 2019 года освещаемость составила всего девять тысяч джоулей в месяц! Фактически мы находимся уже в третьей световой зоне. Если бы освещаемость сохранилась на уровне 2016 года, наши урожаи были бы значительно выше".

Не меньше проблем тепличным хозяйствам доставляет и рост цен на энергоносители. С 2014 года они резко выросли, что обвалило прибыль фермеров. "Сейчас небольшим предприятиям, имеющим два-три гектара теплиц, не выгодно заниматься выращиванием томатов или огурцов в защищенном грунте, - рассказывает директор компании "ЭкоГеос" Виталий Кильо. - Причин этому две. Летом тепличные овощи не выдерживают конкуренцию с овощами от фермеров и частников. Зимой производить овощи в теплицах непомерно дорого из-за выросших тарифов на электроэнергию и газ. Еще в 2014-2015 годах стоимость энергоносителей не была столь критична, теперь же она съедает всю прибыль".

По данным минсельхоза края, за последние годы изменилось процентное соотношение овощей, которые выращиваются в закрытом грунте. Если в 2012-2015 годах большая часть приходилась на огурцы, а томаты занимали лишь 30 процентов от общей массы, то с 2016 года начался рост производства помидоров. В 2017 году на них уже приходилось 42 процента от всех тепличных овощей (43 тысячи тонн), а в 2018 году - 45 процентов (49 тысяч тонн).

"Тепличные комбинаты начали активно выращивать и томаты "Черри" на ветке, пользующиеся повышенным спросом на рынке, - рассказывает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. - Увеличение производства томатов связано с желание покупателей приобретать российскую продукцию, а также высокой рентабельностью производства томатов - более 40 процентов".

Общая площадь теплиц на Кубани сейчас составляет 217 гектаров. Если раньше прирост происходил в основном за счет ввода в строй огромных тепличных площадей компании "Тандер", то последние 1,5 года увеличение производства идет благодаря открытию новых комплексов в небольших КФХ. Эту уникальную тенденцию нельзя не отметить. Однако эксперты уверяют, что из-за проблем, с которыми сталкиваются агрохозяйства, продлится она недолго.