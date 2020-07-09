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09.07.2020 10:54
Рубрика: Власть

Медведев посоветовал Киеву смириться с реалиями после воссоединения Крыма с РФ

Текст: Татьяна Замахина
Украина должна смириться с вхождением Крыма в состав России и заняться урегулированием конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев KP.Ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отношения РФ и Украины изменились, но это не значит, что российская сторона хочет проводить недружественную политику в отношении Киева, отметил он.

Фото: Пресс-служба главы Крыма
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- Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны, - сказал Медведев.

Кроме того, он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.

- Мы ни с кем не ссорились, - подчеркнул Дмитрий Медведев, - мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо.

Касаясь темы Грузии, он отметил, что она "сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей - Южной Осетии и Абхазии", где находились российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться.

- Не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода, - заключил Медведев.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России Отношения России и Украины

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