Медведев посоветовал Киеву смириться с реалиями после воссоединения Крыма с РФ

Отношения РФ и Украины изменились, но это не значит, что российская сторона хочет проводить недружественную политику в отношении Киева, отметил он.

- Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны, - сказал Медведев.

Кроме того, он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.

- Мы ни с кем не ссорились, - подчеркнул Дмитрий Медведев, - мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо.

Касаясь темы Грузии, он отметил, что она "сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей - Южной Осетии и Абхазии", где находились российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться.

- Не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода, - заключил Медведев.