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09.07.2020 10:17
Рубрика: Общество

На Дону разработали прибор для упрощения оперирования онкобольных

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области подготовили для серийного изготовления медицинский прибор мгновенной радионуклидной диагностики для биопсии сторожевых лимфоузлов. Использование изделия, разработанного группой ученых, позволяет проводить традиционные операции - максимально быстро и наименее инвазивно.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работа над проектом началась в 2014 году, и лишь через четыре года научная идея трансформировалась в полноценное рабочее устройство.

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"В ходе операции прибор выявляет "сторожевые" лимфоузлы, и у хирурга появляется возможность определять объем лимфатической диссекции, что влияет на тактику дальнейшего хирургического вмешательства. В результате время операции сокращается, благодаря отказу от методов гистологического анализа", - говорится в сообщении.

Методика применяется при проведении операций по удалению рака молочной железы, злокачественных новообразований на коже, при патологии уха, горла и носа, а также при раке пищевода, желудка, кишечника и 12-перстной кишки.

На данный момент изделие проходит завершающую процедуру регистрации.

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