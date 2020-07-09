На Дону разработали прибор для упрощения оперирования онкобольных

В Ростовской области подготовили для серийного изготовления медицинский прибор мгновенной радионуклидной диагностики для биопсии сторожевых лимфоузлов. Использование изделия, разработанного группой ученых, позволяет проводить традиционные операции - максимально быстро и наименее инвазивно.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работа над проектом началась в 2014 году, и лишь через четыре года научная идея трансформировалась в полноценное рабочее устройство.

"В ходе операции прибор выявляет "сторожевые" лимфоузлы, и у хирурга появляется возможность определять объем лимфатической диссекции, что влияет на тактику дальнейшего хирургического вмешательства. В результате время операции сокращается, благодаря отказу от методов гистологического анализа", - говорится в сообщении.

Методика применяется при проведении операций по удалению рака молочной железы, злокачественных новообразований на коже, при патологии уха, горла и носа, а также при раке пищевода, желудка, кишечника и 12-перстной кишки.

На данный момент изделие проходит завершающую процедуру регистрации.