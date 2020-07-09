Закрытие границ сказалось на внешних торговых связях, однако российские компании продолжают выходить на зарубежные рынки. Так, волгоградский производитель оборудования для АПК наладил поставку в Узбекистан линии экструдеров - машин для измельчения сырья, например, зерна для кормов.

Малое предприятие смогло воспользоваться механизмами поддержки и найти клиентов за границей. Так, в нынешнем году, еще до пандемии, в Узбекистане проходила крупная выставка. Оплату стенда взял на себя региональный Центр поддержки экспорта, так как компания выиграла соответствующий отбор. "Приобрели много полезных контактов, которые вскоре приведут к серьезным контрактам. Хорошим спросом пользуется наше оборудование для производства кормов, отжима масла, дробилки, сместители, агрегаты высокопротеиновых смесей. На экспорт идет все, что мы производим, - рассказывает специалист по экспорту Ирина Каландришвили. - В 2019 году экспортные поставки выросли в четыре раза. Это 25 миллионов рублей. Растет объем производства, модернизируется оборудование, расширяется торговый портфель".

Фирма давно сотрудничает с Казахстаном, поставляя туда оборудование для холодного отжима масла. Также налажены связи с Арменией, Азербайджаном, Польшей, Турцией. В планах - выйти на рынки Ирана и Египта. Господдержка выражается еще и в переводе сайта на иностранные языки. Это заметно расширяет круг потенциальных клиентов. Плюс размещение на международных электронных торговых площадках.

"В основном наша техника востребована на российских животноводческих комплексах. До 30 процентов продаж идет на экспорт. Эта доля постоянно растет, и в плане доходности она выше, чем на внутреннем рынке", - говорит гендиректор фирмы Александр Пышечкин.

Ведение сайта на иностранных языках заметно расширяет круг потенциальных клиентов

Впрочем, и на российском рынке компания испытывает серьезную конкуренцию со стороны китайцев, чьи машины, может, и уступают в качестве чешским и американским аппаратам, но хорошо сбивают цену. Но свою долю волгоградцам удается держать. По приблизительным оценкам, она составляет около 20 процентов.

"Мы работаем с двумя категориями получателей услуг: это компании, которые уже активно экспортируют, и те, кто видит в этом свои перспективы. Получить поддержку достаточно просто. Нужно просто прийти, позвонить или обратиться на сайт, - объясняет директор Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова. - К нам ежегодно обращаются 300 волгоградских компаний. Они получают помощь разного уровня: консультации, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, онлайн-продвижение, поиск партнеров, сертификация, защита интеллектуальной собственности".

По итогам прошлого года 42 фирмы вышли на новые рынки сбыта. А Центр поддержки экспорта поспособствовал заключению 60 контрактов на общую сумму более пяти миллионов долларов. В первом квартале 2020 года уже 14 компаний подписали экспортные договоры на два миллиона долларов. Прежде всего налажены отношения со странами СНГ. Но есть и дальнее зарубежье: США, Чили, Германия и другие.