Толстой: РФ теперь вправе не признавать требование ПАСЕ по поводу Крыма

Положение о верховенстве Конституции РФ над международными договорами позволяет России не признавать требование резолюции ПАСЕ вернуть Крым Украине. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Имеется в виду решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятое 30 января.

Толстой подчеркнул, что требование вернуть Крымский полуостров в России "не признавали и не признают". "Тем более, что теперь для этого есть правовое основание", - сказал парламентарий, которого цитирует "Интерфакс".

Это, по его словам, доказывает "своевременность поправок в Конституцию и в части неделимости российских территорий, и в части верховенства национального законодательства над любыми резолюциями любых международными организаций".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости донести до международных организаций суть конституционной поправки о верховенстве Основного закона над международным законодательством. "Конституция теперь доминирует над теми решениями, которые приняты или будут приниматься", - сказал председатель Госдумы.