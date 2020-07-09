В Адыгее рассказали о том, как выполняются поручения президента

В ходе планерного совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед членами Кабмина РА задачу уделить особое внимание выполнению поручений президента России Владимира Путина, которые связаны с мерами поддержки граждан в период пандемии.

Подробно о принимаемых мерах в этом направлении доложила вице-премьер РА Наталья Широкова. В настоящее время в республике 14 799 заявителей получили пособия по 5000 рублей на детей до трех лет, общая сумма составила почти 199 миллиона рублей. Также 73 453 ребенка от трех до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На эти цели направлено почти 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, за счет республиканских средств 10 886 малоимущих семей в регионе получили единовременную денежную выплату на общую сумму 395 миллионов. рублей.

Адыгея включена в перечень регионов, где с первого января этого года семьи в случае рождения третьего ребенка или последующих детей будут получать ежемесячные денежные выплаты в размере прожиточного минимума до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Предоставляются выплаты материнского капитала федерального и регионального уровней. Региональный материнский капитал по 50 000 рублей в этом году получили 326 семей на общую сумму 16,3 миллиона рублей.

Также с первого июня началось предоставление ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Размер выплаты составляет почти 4,8 тысяч рублей - это 50 процентов от величины прожиточного минимума ребенка в регионе. На эти цели предусмотрено более 430 миллионов рублей, из них уже предоставлено 194,5 миллиона рублей.

С 31 марта увеличен максимальный размер пособия по безработице с восьми тысяч до 12 130 рублей. А семьям с детьми, где один из родителей остался без работы, пособие увеличивается из расчета три тысячи рублей на каждого ребёнка. В республике 1095 человек уже получают такие пособия на 1 815 детей.

Работающие граждане старше 65 лет, которые из-за пандемии находятся на самоизоляции, получают оплачиваемые больничные отпуска. На эти цели по линии Фонда соцстрахования уже направлено более 80 миллионов рублей. Кроме того, в этом году единовременно 2 534 ветеранам предоставлено в общей сумме 24,5 миллиона рублей.

"Все поручения президента РФ в полном объеме должны быть реализованы в регионе, а средства доведены до каждого получателя. Также у меня были прямые поручения по выплатам медикам. Вся эта работа должна быть прозрачной. Поэтому нужно строго следить за справедливым распределением средств и своевременным предоставлением выплат, чтобы полностью исключить жалобы медиков", - отметил глава РА.

Мурат Кумпилов поручил заранее принимать управленческие решения для выполнения всех социальных обязательств. Отдельно на совещании были рассмотрены обращения граждан, поступившие главе РА из разных коммуникационных источников.

При обсуждении жалоб населения Мурат Кумпилов дал конкретные поручения по обустройству детских площадок, благоустройству дворов, парковых зон в муниципалитетах, ликвидации стихийных свалок и работе регионального оператора по вывозу ТКО.

Кроме того, граждане обращаются с просьбами улучшить уличное освещение, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, возобновить работу фонтанов, заполнить водой городской бассейн. По данным Роспотребнадзора по РА, Адыгея получила разрешение на третий этап снятия ограничительных мер. Также эпидобстановка позволяет вернуться к вопросу организации шествия "Бессмертного полка", которое намечено на 26 июля.

На контроле главы РА также вопросы развития жилищного строительства, в рамках которого необходимо выполнять задачи по обеспечению жильем детей-сирот, молодых семей и специалистов на селе в рамках социальных программ. Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетов обеспечить эффективную обратную связь с населением и оперативно реагировать на все обращения граждан, оказывать адресную помощь.

В завершение глава РА напомнил о необходимости внедрять принципы бережливого производства для эффективного использования всех механизмов работы и решения обозначенных задач.