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09.07.2020 15:31
Рубрика: Происшествия

В Астрахани задержали руководителей ячейки "Свидетели Иеговы"

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Астраханские следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в организации экстремистской организации, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Фото: iStock
Поправки о блокировке информации с оправданием экстремизма внесены в Госдуму

По версии следствия, с июля 2017 года граждане в возрасте от 38 до 47 лет руководили местной ячейкой религиозной организации "Свидетели Иеговы". Зная о запрете ее деятельности в России, они продолжали проводить собрания, пропагандировали это учение и занимались распространением экстремистской литературы.

Подозреваемые использовали меры конспирации, в том числе с использованием видео-конференций.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полиции провели 27 обысков. По месту жительства задержанных изъяли средства связи, компьютеры, религиозную литературу, тетради и другие предметы, содержащие информацию о незаконной деятельности.

Троих фигурантов уголовного дела заключили под стражу, их подельницу отправили под домашний арест.

Справка "РГ"

20 апреля 2017 года решением Верховного суда РФ деятельность религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и всех его региональных отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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