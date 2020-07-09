В Астраханской области турбазы начали принимать гостей со всей России, при этом не нужно сдавать тест на коронавирус или соблюдать двухнедельный карантин. Но о своих гостях базы отдыха должны информировать полицию.

"Это нужно, чтобы в случае возникновения очага коронавируса, полиция могла найти контактных лиц", - рассказали "РГ" в астраханском туристско-информационном центре.

В музеи и комплекс Кремля пускают компаниями до пяти человек. Групповые экскурсии по городу и к загородным природным достопримечательностям пока приостановлены, но многие ездят туда дикарями. Например, организацию турмаршрута к соленому озеру Баскунчак, которое славится лечебными свойствами, взяли на себя местные жители.

"Доезжаем до поселка Нижний Баскунчак и пересаживаемся к местным: на уазик или "Ниву", - рассказала "РГ" путешественница Анна Пимонкова. - Привозят на озеро. Проезд стоит 1200 рублей в обе стороны. Везут туда, где можно принять душ и переодеться. По дороге рассказывают историю озера как настоящие экскурсоводы. Купаешься, звонишь. И тебя забирают обратно".