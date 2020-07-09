В Ростовской области впервые выпустили в Дон мальков белуги, выращенных из собственного ремонтно-маточного стада, полученного на местном заводе. В реку уплыли 70 тысяч особей, икру для их появления в искусственных условиях дали две девятнадцатилетние самки. Это возраст половой зрелости у самых крупных и ценных из осетровых видов рыб.

Сейчас на предприятии уже 1700 особей царь-рыбы, как ее принято называть издревле. Их стали выращивать в Семикаракорске с 2001 года, получив икру от диких производителей. В то время способ получения икры для ее последующего оплодотворения и выращивания мальков был варварским. Как рассказали в Азово-Донском бассейновом управлении по рыболовству и сохранению водных биоресурсов, белугу вылавливали в естественных водоемах и попросту забивали, чтобы получить ценную икру. Когда численность осетровых на юге страны резко упала, заготовка диких производителей в рыбохозяйствах прекратилась.

С 2008 года в России перешли на новый метод получения икры для воспроизводства осетровых, при котором нет надобности убивать особи. Ту же белугу начали выращивать на предприятиях, в том числе в Ростовской области.

- Белуга - исчезающий вид, сейчас идет речь о его сохранении в природе. На Дону впервые получили ее мальков из собственного ремонтно-маточного стада, - говорит руководитель Азово-Донского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Юрий Лыскин.

Потомство дали самые "старые" белужьи самки, которых растили на предприятии с 2001 года, и только сейчас они достигли половозрелого возраста.

В природе рыбы семейства осетровых считаются долгожителями. В естественных условиях севрюга живет до 30 лет, осетр дольше 50 лет, а некоторые его виды и белуга могут проплавать и до ста лет. Эти рыбы очень плодовиты, подчас масса икры у крупных самок составляет почти четверть общего веса тела.

100 лет может прожить белуга в естественных условиях

На этот раз "родители" мальков, в отличие от убийственного дедовского метода получения икры, не пострадали. "Были выбраны две "икорные" самки (кстати, до полового созревания у белуги невозможно определить, самка это или самец). Им сделали специальный укол, после которого рыба начинает сама отдавать икру при прикосновениях к ее брюшку. Также получили половой продукт у самцов. В специальном аппарате их соединили, произошло оплодотворение, из икры родились личинки, которых запустили в бассейн, где они развивались и, в конце концов, превратились в мальков", - рассказал Юрий Лыскин.

Белужьих "детенышей" растили в пруду на предприятии примерно полтора месяца, когда они достигли веса около четырех граммов, их отправили на волю. Заводскую молодь выпустили в нижнем течении Дона, за Кочетовским гидроузлом, откуда она направится в Азовское и Черное моря.

Надо отметить, выживаемость мальков белуги в природе не высока, поэтому восстановить численность царь-рыбы совсем непросто. "Пока рыбка попадет из Дона в Азовское море, а оттуда в Черное, пройдет большой этап, она подрастет, но за это время выживет небольшой процент выпущенной молоди", - посетовали в рыбохозяйстве. На выживаемость белуги и других осетровых влияют природные и неприродные факторы, к примеру, браконьеры. Теперь в планах донских рыбоводов - выпускать молодую белугу ежегодно.