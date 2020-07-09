В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении

В аэропорту Геленджик с московского рейса сотрудники транспортной полиции сняли курильщицу. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Сообщение о женщине, нарушающей общественный порядок, поступило сотрудникам транспортной полиции Геленджика от представителя авиакомпании. Бортпроводник сообщил, что к самолету "Москва - Геленджик", который идет на посадку, требуется наряд полиции.

Стражи правопорядка выяснили, что во время полета женщина решила покурить в туалетной комнате, но ее заметила стюардесса.

Бортпроводник обратился к пассажирке с просьбой подписать акт о нарушении норм, правил и процедур авиационной безопасности на объектах и рейсах авиакомпании, но она отказалась.

По прибытию самолета в аэропорт города-курорта нарушительницу у трапа ждал наряд патрульно-постовой службы полиции. Ее доставили сначала в дежурную часть полиции, а затем направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что 43-летняя гостья курорта находится в алкогольном опьянении.

В результате ее привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).