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В Краснодарском крае в июле открылись детские оздоровительные лагеря. Пока 19 из 124 возможных. Большинство их расположены на Азово-Черноморском побережье. И пока они доступны только для ребят из Краснодарского края и Республики Адыгея.

Как рассказали "РГ" в министерстве социального развития Кубани, наполняемость групп, отрядов составит 50 процентов, во время заезда будет проводиться обязательная бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающего взрослого.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Напомним, с 1 июня в регионе стали открывать здравницы с медицинской лицензией, а после 21 июня, когда сняли карантин, все объекты размещения стали доступны. Но некоторые отели, например, в горах Сочи, возобновили работу с июля.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, до сих пор закрыты аквапарки, бассейны, кинотеатры, а также театры и концертные залы. Сейчас по территории Кубани проходит 293 туристско-экскурсионных маршрута.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Отдых детей в летних лагерях

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