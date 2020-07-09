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09.07.2020 16:49
Рубрика: Происшествия

В Крыму полицейского задержали за помощь отцу в добыче осетра

Текст: Алексей Вакуленко

Правоохранители задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Раздольненскому району по подозрению в покровительстве незаконной добыче осетра. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму.

Фото: iStock
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Накануне во время совместной спецоперации сотрудники регионального МВД, Следственного комитета и ФСБ вместе с бойцами спецподразделения Росгвардии ОМОН "Беркут" пресекли преступную деятельность организованной группы, что незаконно вылавливала осетра. Задержанный сегодня сотрудник полиции оказался сыном организатора преступной группы. По версии следствия, он покровительствовал бизнесу отца, используя служебные полномочия вопреки интересам службы. Ему уже предъявлено обвинение по соответствующей статье УК РФ.

Следствие установило, что добычу рыбы в Черном море вместе с подельниками организовал житель Раздольненского района. Группа производила и продавала ценную осетровую икру.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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При задержании в багажнике автомобиля инициатора преступного промысла оперативники нашли предназначенные для продажи банки с икрой. Кроме того, оперативники зафиксировали, как подозреваемый давал взятку сотруднику правоохранительных органов за то, чтобы избежать ответственности.

При обыске в жилищах участник группы и базах возможного хранения рыбы и икры правоохранители изъяли сети, замороженную рыбную продукцию, приспособления для приготовления и фасовки кустарного деликатеса, а также наркотические вещества и оружие.

В рамках уголовного дела задержаны трое участников группы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения. Некоторых лиц сейчас проверяют на причастность к преступной схеме.

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