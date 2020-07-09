В Крыму построят крупнейший в мире детский реабилитационный центр

Детский реабилитационный центр мирового уровня построят в Крыму, сообщили в Минздраве. Он будет ориентирован на детей с травматологическими, ортопедическими проблемами, расстройствами центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, а также болезнями органов дыхания и пищеварения. Лечение в нем организуют с помощью сложных высокотехнологичных роботизированных технологий, в том числе - дополненных виртуальной реальностью.

- Мы изучали мировой опыт, и именно такого крупного многопрофильного центра, куда можно собрать детей практически со всеми видами патологий, нуждающихся в реабилитации. Безусловно, это будет уникальный для мировой медицины опыт, - пояснила директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

Под строительство планируются территории грязелечебницы Мойнаки и санатория "Родина", общая площадь которых 25 гектаров. Центр будет представлять из себя пансионат на 300 номеров, рассчитанных на совместное проживание детей и родителей, а также включать общежитие на 150 квартир. Его проектирование запланировано в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", однако Совет министров Крыма готов завершить этот этап работы уже в 2020 году.

Как рассказали в Минздраве, реабилитационный центр в Крыму будет одним из самых крупных в мире, а также самым крупным в России, но не единственным. Второй построят в Новосибирске. Таким образом будет обеспечена оптимальная доступность к центрам для детей, проживающих в разных географических зонах.