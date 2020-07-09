В Ростовской области возобновили работу открытые площадки летних кафе, отели и санатории, центры отдыха и турбазы.

Началась навигация прогулочных судов на Дону и других реках региона. Для прибывающих в Ростовскую область туристов и жителей других регионов отменены справки и двухнедельный режим самоизоляции. Открылись детские лагеря - пришкольные, загородные, а также парки культуры и отдыха. Открыли двери зоопарки, но без доступа в крытые павильоны, аттракционы и манежи.

Снова можно проводить официальные спортивные соревнования с участием зрителей, но заполнять позволено только 10 процентов зрительских мест. Заработали букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. А вот бассейны остаются закрытыми. Также в общественном транспорте и местах массового скопления людей сохраняется масочный режим.