Больше года назад башня - одна из главных местных достопримечательностей - пострадала от удара молнии, на стенах и полу появились трещины.

- Теперь на башне установлен новый громоотвод, заделаны трещины, а также укреплен фундамент-, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Сочинского национального парка.

Башня на Ахуне - уникальное строение, такого больше нет нигде в мире. Это симбиоз средневекового замка в романском стиле и кавказской оборонительной крепости.

Со смотровой площадки открывается панорамный вид на Сочи и Главный Кавказский хребет, а за Олимпийским парком видно даже соседнюю Абхазию.

- На Большом Ахуне расположена единственная горная равнина в Сочи, - поясняет экскурсовод Филипп Леус. - Если перевести взгляд левее, то можно заметить две горы, словно два быка смотрящих друг на друга. Это Красная Поляна, точнее Ахштырское ущелье, по которому проходит старая дорога на гору Аибга. На одном из перевалов даже виден снег, но это не снежники, а ледники, которые питают реки. Все девять ледников обращены к Черному море. Отсюда до Красной Поляны буквально 45 километров по прямой.

Видны просеки и аккуратные кус ты - плантации Мацестинского чайсовхоза. Ближе к морю - Курортный проспект, морской вокзал и центр Сочи.

Но самый красивый вид - на закате. Обширные территории заливает красно-желтый свет.

"Постройте-ка смотровую башню", - сказал Иосиф Виссарионович и указал на окно своей дачи, за которым виднелась гора

- Мы не ожидали увидеть такой красоты! - восклицают супруги Татьяна и Михаил Колесниковы из Подмосковья. - Обычно путешествуем за границу, но из-за пандемии решили посетить Кубань. Обязательно вернемся сюда, уже с детьми.

По словам известного сочинского краеведа Игоря Сизова, башня на горе Ахун была построена по приказу Иосифа Сталина. В один из приездов в Сочи он встретился с тогдашним главой города Александром Метелевым и задал вопрос: "А чем курортники будут заниматься после обязательных санаторских клизм?" - "Так вот море, вот рестораны". Тогда Иосиф Виссарионович сказал: "Мало. Постройте-ка смотровую башню" - и указал на окно своей дачи, за которым виднелась гора.

- К башне на горе Ахун ведет извилистое шоссе, - отмечает Сизов. - После завершения строительства доложили, что его длина составила 11 километров. Но, поднявшись к башне верхом на коне, маршал Советского Союза Клим Ворошилов решил спуститься пешком. По военной привычке считал шаги. И сделал замечание - шоссе на 200 метров длиннее. Во все путеводители тут же внесли изменения.

На видовую башню поднимались известные люди: председатель Кабмина СССР Алексей Косыгин, президент России Борис Ельцин, маршал Семен Буденный, а nакже космонавты - Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова. Они шутили, что путь в космос лежит через Ахун.

- А первого апреля 1992 года башня на Ахуне стала жертвой розыгрыша, - вспоминает Игорь Сизов. - На первой полосе газеты "Сочи" была опубликована фотография - группа мужчин стоит возле миниатюрного макета башни. Подпись гласила: башню продали, и скоро она отправится в другую страну. Правду, шутку горожане не оценили - в редакцию посыпались возмущенные письма.

Кстати

Первые туристы поднялись на башню 16 июля 1936 года. Ее высота составляет 30,5 метра, стоит она на высоте 633 метра над уровнем моря. Проект создал московский архитектор Сергей Воробьев. Строительство заняло восемь месяцев.

Сейчас одновременно башню могут посещать не более двадцати человек. Каждый день в 6.00 сотрудники осматривают строение и проверяют его техническое состояние. Вход для гостей - с 9.00 до 21.00. Стоимость посещения - 100 рублей.