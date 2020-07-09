В Волгоградской области подвели итоги исполнения бюджета за полугодие

Новости

Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд 18:17
Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене 18:13
Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы 18:10
В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула 18:09
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе 18:03
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 17:49
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза 17:30
Турция готовится объявить о статусе мечети для Святой Софии 17:15
"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки" 17:14
Под Тверью при взрыве газа в жилом доме погибла женщина 17:12
Российского туриста нашли мертвым в Таиланде 17:10
Chery рассказала, как оснастит новый кроссовер для России 17:06
Американец сделал бизнес на краже автомобильных ключей 17:00
В Крыму полицейского задержали за помощь отцу в добыче осетра 16:49
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз 16:47
Захарова прокомментировала слухи о переговорах об обмене Уилана 16:42
В Ессентуках вандалы вылили в фонтан литры моющего средства 16:36
Чем удивит зрителей "Славянский базар в Витебске" 16:30
Tesla близка к созданию полностью автоматизированного электроавтомобиля 16:19
В Петербурге снесут первую хрущевку по программе реновации 16:19
В Петербурге откроют экспозицию по борьбе с коронавирусной инфекцией 16:11
Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде 16:04
В Петербурге покажут раритетные работы Виктора Цоя 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 17:53

В Волгоградской области подвели итоги исполнения бюджета за полугодие

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Бюджетная система Волгоградской области в условиях пандемии сохранила устойчивость. С начала года доходы составили 56,5 миллиарда рублей, из них 35,9 миллиарда рублей - налоговые поступления. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось мобилизовать поступление в бюджет налоговых доходов на 800 миллионов больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Динамика пополнения доходной части еще по итогам первого квартала была положительной, но начиная с апреля, впервые за последние годы, темпы поступлений начали заметно снижаться. Ощутимо понизился уровень налога на прибыль: лишь 10,8 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда меньше, чем год назад. Также снижение зафиксировано по налогу на имущество организаций и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, - в совокупности почти на 900 миллионов рублей. Одновременно с этим НДФЛ показал прирост на уровне двух процентов, поступления составили 10,5 миллиарда рублей.

Фото: iStock
Волгоградские ученые предложили оригинальный способ орошения растений

Как сообщает пресс-служба администрации региона, недостающие доходы от основных источников в первом полугодии удалось компенсировать за счет акцизов. Прирост по ним по сравнению с прошлым годом составил 67,5 процента, бюджет получил доходов на сумму 7,6 миллиарда рублей.

Весомую поддержку в этот период Волгоградская область получила из федерального бюджета - за полгода поступило трансфертов на сумму 20,6 миллиарда рублей, объем финансовой помощи увеличился на 7,4 миллиарда рублей.

Своевременно принятые на региональном уровне решения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и укреплению системы здравоохранения потребовали дополнительного финансирования. В связи с чем расходы областного бюджета по сравнению с 2019 годом выросли на 27,4 процента и составили 57,3 миллиарда рублей.

Планируется пересмотреть прогнозные показатели по поступлениям доходов в бюджет, а также структуру расходов. Работа над поправками в главный финансовый документ уже ведется.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – создаем будущее вместе

Главное сегодня

Путин: Голосование прошло на высочайшем демократическом уровне
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Депутаты предложили ввести электронные версии водительских прав
Авиасообщение с зарубежными странами откроют в два этапа
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе