В Волгоградской области подвели итоги исполнения бюджета за полугодие

Бюджетная система Волгоградской области в условиях пандемии сохранила устойчивость. С начала года доходы составили 56,5 миллиарда рублей, из них 35,9 миллиарда рублей - налоговые поступления. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось мобилизовать поступление в бюджет налоговых доходов на 800 миллионов больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Динамика пополнения доходной части еще по итогам первого квартала была положительной, но начиная с апреля, впервые за последние годы, темпы поступлений начали заметно снижаться. Ощутимо понизился уровень налога на прибыль: лишь 10,8 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда меньше, чем год назад. Также снижение зафиксировано по налогу на имущество организаций и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, - в совокупности почти на 900 миллионов рублей. Одновременно с этим НДФЛ показал прирост на уровне двух процентов, поступления составили 10,5 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, недостающие доходы от основных источников в первом полугодии удалось компенсировать за счет акцизов. Прирост по ним по сравнению с прошлым годом составил 67,5 процента, бюджет получил доходов на сумму 7,6 миллиарда рублей.

Весомую поддержку в этот период Волгоградская область получила из федерального бюджета - за полгода поступило трансфертов на сумму 20,6 миллиарда рублей, объем финансовой помощи увеличился на 7,4 миллиарда рублей.

Своевременно принятые на региональном уровне решения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и укреплению системы здравоохранения потребовали дополнительного финансирования. В связи с чем расходы областного бюджета по сравнению с 2019 годом выросли на 27,4 процента и составили 57,3 миллиарда рублей.

Планируется пересмотреть прогнозные показатели по поступлениям доходов в бюджет, а также структуру расходов. Работа над поправками в главный финансовый документ уже ведется.