В Волгоградской области задержали вероятного виновника пожара

Во Фроловском районе Волгоградской области полицейские задержали подозреваемого в неосторожном обращении с огнем, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне сразу в нескольких районах области вспыхнули ландшафтные пожары. Так, в пригороде Фролова загорелась сухая трава на площади более 80 га. После ликвидации пожара установили его причину: неосторожное обращение с огнем.

Полицейские задержали 55-летнего мужчину, который бросил непотушенный окурок сигареты, из-за чего загорелась сухая растительность. Проводится проверка, ее материалы передадут в подразделение МЧС России для принятия решения.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, природные пожары локализованы. Было задействовано более 300 единиц техники и свыше тысячи человек. На подмогу из Ростова прилетел вертолет МИ-8, оборудованный водосливным устройством. Этим утром он отправился из Волгограда в Калачевский район, где остаются тлеющие очаги на территории участкового лесничества. Там же помощь оказывают военные.