Волгоградские ученые предложили усовершенствованный способ полосовой химической обработки растений.

Чтобы, скажем, помидоры росли нормально, их опрыскивают специальным составом от вредителей. Но при этом значительная часть жидкости проливается впустую: не на грядки, а между ними. Научная группа добилась существенной экономии раствора.

"При вертикальном опрыскивании, когда вода с пестицидами или подкормкой подается сверху, конус распыления варьируется от 70 до 110 градусов. Много капель уходит мимо цели. И этот объем нужно перераспределить на культурные растения, - объясняет профессор Иван Борисенко. - Мы сделали установку, в которой опрыскивание идет с двух боков. При слиянии двух потоков получается третий, идущий вниз".

Получается как в бильярде, когда шар ударяется о борт и изменяет направление. И конус распыления заметно сужается. Кроме того, когда раствор просто идет сверху, то он попадает лишь на внешнюю сторону листа. А при соударении капель получается хаотическое движение водных частиц. Состав попадает и снизу листа, и на стебель. То есть качественные показатели тоже улучшаются. С таким подходом удается сэкономить до 30 процентов раствора. Экономический эффект от внедрения технологического процесса при возделывании, например, подсолнечника составляет около 1400 рублей с одного гектара. При больших площадях выгода пойдет уже на миллионы рублей.

Состав попадает на листья снизу и сверху, частично и на стебель культуры. То есть качественные показатели опрыскивания тоже улучшаются

Есть у системы и недостаток, над устранением которого сейчас бьются разработчики. Иногда требуется опрыскивание по полосам, иногда сплошное. Сейчас это жесткий каркас, а нужен универсальный. Нельзя же под каждую культуру делать специальный опрыскиватель. Для перенастройки нужно сделать перемещаемые форсунки. Хочешь - включаешь такой режим, хочешь - другой.

Технологию уже опробовали на одном из волгоградских хозяйств. Авторы получили патент. Прямых заказов от аграриев на сегодня еще не поступило.

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