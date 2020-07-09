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09.07.2020 12:28
Рубрика: Экономика

Эксперты спрогнозировали, когда оживет отрасль туризма

Текст: Татьяна Казанцева
Внутренний туризм-2020 в России уже стартовал, однако международные турпоездки станут возможны лишь в конце лета или осенью, отмечают российские эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Внешние границы закрыты до 1 августа, международные полеты пока запрещены. Однако уже 27 июля терминал D в Шереметьево начнет подготавливаться к работе. Регулярное авиасообщение может быть восстановлено уже в августе, чартеры будут запущены позже, осенью. Мы ожидаем, что быстрее всего восстановится связь со странами СНГ - Беларусью, Казахстаном, Молдавией, Узбекистаном и другими, - сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на сегодняшней пресс-конференции.

К встрече российских туристов готовятся и в Грузии. Так, председатель региональной общественной организации Свердловской области "Интернациональный союз" Нукри Чавлеишвили рассказал, что с 1 августа страна будет открыта для гостей. По его словам, ехать туда можно без опаски - Грузия находится в зеленой зоне по коронавирусу, а "общественный климат пропитан добротой".

Фото: iStock
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- На осень в стране намечены выборы, поэтому возможны митинги, но бояться их не стоит - они не несут агрессии. Российские туристы уже отдыхают в Батуми, хотя добраться в Грузию можно пока только по Военно-Грузинской дороге, - добавил он.

Уральцы ждут возобновления авиасообщения и с Минском, готовы обеспечить турпоток и загрузку, пообещал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Туроператоры допускают открытие международных направлений с сентября и одновременно радуются интересу уральцев к новым внутренним направлениям.

- В их числе, например, Барнаул, Иркутск, Калининград. В целом глубина продаж и объем реализации турпродукта пока не соответствуют нашим ожиданиям, но и провальными их назвать нельзя, - подытожил Мальцев.

Что касается поездок к морю, то большого спроса на эти направления не ожидают, хотя все, кто хочет поехать, могут это сделать - территория страны открыта для внутреннего туриста.

- Крымский аэропорт принимает ежедневно двести рейсов. Севастополь, например, уже посетили 15 тысяч туристов. Загрузка крымских гостиниц составляет около 30 процентов, - добавил Андрей Игнатьев.

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