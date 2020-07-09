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09.07.2020 19:11
Рубрика: Экономика

Форум INNOPROM смотрели зрители из 48 стран

Главное мероприятие для промышленности - международный промышленный марафон INNOPROM Online - в этом году прошел 7 июля на современной универсальной онлайн-платформе. Деловая программа включала в себя более 20 сессий: прямые эфиры из разных точек мира, дискуссии с участием руководителей органов власти и представителей бизнеса. Мероприятие было проведено при поддержке правительства Свердловской области. Только за один день онлайн-трансляции INNOPROM Online просмотрели более 84 000 человек.
Виктория Казакова в студии в Екатеринбурге. Фото: предоставлены организаторами INNOPROM Online. Виктория Казакова в студии в Екатеринбурге. Фото: предоставлены организаторами INNOPROM Online.
Виктория Казакова в студии в Екатеринбурге. Фото: предоставлены организаторами INNOPROM Online.

На полях международного промышленного марафона прошла стратегическая сессия "Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия". Участники дискуссии обсудили такие вопросы, как восстановление глобальной промышленности после эпидемии, укрепление международной кооперации, цифровизацию и автоматизацию в современных условиях.

"Ещё в апреле мы запустили новый интернет-проект "Иннопром Онлайн" с регулярными включениями глав транснациональных корпораций, руководителей госорганов и международных экспертов. Такой формат, в котором уже все привыкли работать в последние месяцы, был с энтузиазмом воспринят аудиторией, которую мы на протяжении многих лет принимали в Екатеринбурге. А теперь мы имеем возможность общаться с ещё более широким кругом участников. Причём у каждого участника есть возможность включиться в обсуждение, передать вопрос любому спикеру. Думаю, что такое движение в массы сделает ещё более интересными наши дискуссии по самым острым вопросам глобальной повестки", - заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Еще одним ярким мероприятием деловой программы стал "Марафон столиц", в программе которого прошли прямые включения из нескольких точек мира, расположенных в наиболее важных странах - торгово-промышленных партнерах России. Это Узбекистан, Египет, Германия, Франция, Индонезия, Китай, Перу и Аргентина. В студиях INNOPROM Online по всему миру отвечали на вопросы российского бизнеса торговые представители РФ и их гости - руководители иностранных деловых ассоциаций и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

Просмотр онлайн-трансляций и записей мероприятий был свободным для всех желающих на сайте события. Онлайн сессии INNOPROM продолжат проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 до конца 2020 года.

Фото: предоставлены организаторами INNOPROM Online.
В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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