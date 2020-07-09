Вся территория России покрыта государственной геодезической сетью, которая позволяет равномерно и точно выстроить единую систему координат и высот, выполнять геодезические и картографические работы. Но многие садоводы и юрлица, владеющие землей, не подозревают, для чего нужны такие сооружения, и порой просто сдают конструкции на металлолом, сносят во время ремонта.

Большинство геопунктов заложено еще в 1960-1980-х. По данным Росреестра, только в Свердловской области их 3763. Обследование показало, что около 3-5 процентов из них уже уничтожены полностью, у более чем половины отсутствуют наружные знаки. К примеру, в Екатеринбурге из 60 пунктов триангуляции сохранилось всего 40.

По словам заместителя начальника отдела геодезии и картографии управления Росре­естра по Свердловской области Алены Солдатовой, геопункты размещаются как непосредственно на участках, так и на объектах капстроительства, на искусственно созданных сооружениях. Внешне эти конструкции выглядят по-разному, в зависимости от типа геодезической сети: нивелирная, гравиметрическая, спецназначения и т.п. Обычно это железобетонный, металлический или асбоцементный столбик с охранной табличкой и надписями "Геодезический пункт. Охраняется государст­вом" или "Гравиметрический пункт. Охраняется государством". Рядом для опознавания могут располагаться канавы, ограды, курганы, валы из камней, деревянные срубы, заполненные грунтом, трафареты на скалах. И, даже если опознавательные знаки отсутствуют, это не означает, что объект перестал быть охраняемым федеральным имуществом.

У каждого пункта государственной геодезической сети имеется охранная зона: квадрат четыре на четыре метра, где проводить горные, взрывные, строительные, земляные работы без письменного согласования нельзя. Запрещено снимать наружные указатели, отрезать куски пирамидок, переносить специальные центры в другое место, засыпать их землей, возводить рядом что-то, ограничивающее доступ к ним. Если без сноса все же не обойтись (допустим, этого требует строительная технология), сначала нужно получить разрешение в Росреестре, а потом создать новый геопункт, аналогичный ликвидируемому.

- Согласно Земельному кодексу и ФЗ "О геодезии и картографии", обязанность сохранять такие объекты возложена на владельцев либо арендаторов участков или зданий, где они расположены. Также они должны уведомлять нас обо всех случаях повреждения или уничтожения геопунктов в течение 15 календарных дней, - напоминает Алена Солдатова.

Подобный "вандализм по незнанию" может обойтись дорого: карается не только умышленная порча (штраф 5-10 тысяч руб­лей для граждан и от 50 до 200 тысяч для юрлиц), но и сокрытие информации. Правда, суммы наказаний поменьше -

от одной до пяти тысяч рублей. Если факт правонарушения подтвердится, виновных привлекут к административной ответственности, а восстанавливать геопункт они будут за свой счет. •

Справка РГ

Чтобы не стать нарушителем случайно, лучше заранее удостовериться, где конкретно расположены объекты государственной геодезической сети. Найти их можно на интер­активной карте сайта Центра геодезии и картографии cgkipd.ru.