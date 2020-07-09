Пожалуй, самые желанные сегодня новости - о возобновлении экономической активнос­ти. В Тюменской области оптимистичных известий с каждым днем все больше. Например, от Тюменьстата, сообщившего о непрекращавшемся росте промышленного производства.

Столь энергичный индекс даже в благополучные годы был редок. В марте-мае по сравнению с аналогичным периодом 2019-го показатель колебался между 127,2 и 131,5 процента. За пять же месяцев разница составила почти 70 процентов. Понятно, что индустриальную машину во многом разогнал запуск новых нефтехимических производств в Тобольске. Однако и целый ряд других отраслей набрал завидную скорость. Смотрим сводку за май. По позиции "прочие транспортные средства и оборудование" увеличение в 2,8 раза, по выпуску одежды - 40 процентов, в деревообработке - 26. И это не исключительные примеры. В июне пошли на поправку многие производства, пережившие коронавирусную атаку. Есть все основания полагать, что в целом экономика области нынешним летом будет достаточно здоровой.

Важную роль в этом сыграли предоставленные регионом и Федерацией пакеты мер поддержки бизнеса. Он ими активно воспользовался. Свидетельство тому - статистика территориального управления Банка России. С 20 марта банки приняли от представителей МСБ около двух тысяч заявлений на реструктуризацию кредитов, предоставление кредитных каникул. Удовлетворено подавляющее большинство заявок. В совокупности положительные решения позволили тюменскому бизнесу отсрочить выплаты на более чем 15 миллиардов рублей. Еще около 5 миллиардов (на 24 июня) выдано целевых кредитов на возобновление деятельности под два процента годовых. Предприятия, сохранившие в течение определенного времени не менее 90 процентов персонала, могут, как известно, деньги не возвращать.

А вот цифры сервиса по поиску работы и сотрудников Head­Hunter говорят о самочувствии индивидуальных предпринимателей Тюменской области. В мае, судя по размещенным ими объявлениям, количество вакансий у ИП выросло на три четверти по сравнению с апрелем. А если сравнивать весенние периоды в целом, то 2019-й даже сущест­венно уступает нынешнему.

Конкретных примеров экономической активности немало, не исключая сферу сервиса, попавшего в наиболее сложное положение. Так, в Голышмановском районе на автотрассе Тюмень - Омск готов к приему гостей автокемпинг с гостиницей на 18 номеров, большим кафе, магазином, СТО, конференц-залом. Это один из нескольких десятков проектов, реализуемых в рамках объявленного властями региона Года сельского предпринимательства. Он осуществлен при финансовой поддержке Инвес­тиционного агентства Тюменской области.

В Тюменском районе наращивает мощности группа предприятий АПК. Продолжается капитальная модернизация крупных птицефабрик - "Боровская", "ПРОДО Тюменский бройлер". Увеличиваются площади теплиц "ТюменьАгро". Началась реконструкция кролиководческого комплекса "Рощинский". Кстати, именно агропром является лидером экспортных поставок, и здесь приторможенный коронавирусом "поезд" также набирает ход. Недавно тюменцы с энтузиазмом обсуждали новость о поставке за рубеж 66-тонной партии горчицы. А менеджеры 45 малых и средних предприятий готовятся к занятиям в Школе экспорта Российского экспортного центра, с которым правительство и ТПП региона подписали соглашение о возобновлении бесплатного образовательного цикла.