Тренер "Динамо" посетовал на ошибки после поражения от "Урала"

В матче 27-го тура чемпионата России по футболу "Урал" со счетом 2:1 переиграл "Динамо", забив решающий мяч в самом конце встречи.

"Урал" не побеждал "Динамо" в 2017 года и смог прервать эту неприятную традицию в четверг. На 22-й минуте встречи счет открыл футболист хозяев Отман Эль-Кабир, который по итогам матча был признан лучшим игроком.

Гости отыгрались на 31-й минуте. После удара Артура Юсупова рикошетом от защитника "Урала" Романа Емельянова мяч влетел в ворота екатеринбургской команды. А в конпенсированное время победу хозяевам принес точный удар Павла Погребняка.

"Я очень рад за него, рад, что такой футболист есть в команде, это пример для других игроков, для молодежи, - отметил после матча наставник "Урала" Дмитрий Парфенов игру ветерана. - Потому что это человек-боец, у него и карьера всегда так в принципе двигалась. Это тот характер, который очень важен для команды".

К победному голу "Урала" привела ошибка игроков "Динамо". И именно об этом говорил после матча главный тренер гостей Кирилл Новиков.

"Конечно, если мы хотим бороться за высокие места, мы не должны допускать такие ошибки, - сказал Новиков. - Но, к сожалению, мы их допускаем, и, к еще большему сожалению, нас за них наказывают. Поэтому здесь нужно исключить ошибки в простых ситуациях, тогда нам будет играть значительно проще. На данный момент нас наказывают за любую оплошность".