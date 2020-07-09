Новости

В Красноярском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса 09:04
Toyota представила новый кроссовер. Все-таки это Corolla Cross 09:00
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего 08:48
Болельщикам вернут деньги за билеты на перенесенную Олимпиаду в Токио 08:37
ООН: миру угрожает потепление на 1,5 градуса Цельсия в ближайшие пять лет 08:25
Наталья Сергунина: На ВДНХ появился макет станции "Салют-6" 08:09
Директора Приморского океанариума задержали за взятки 08:05
Видео: автопилот помог водителю Tesla увернуться от летящего колеса 08:00
На Камчатке расчеты "Панцирь-С" отразили "атаку диверсантов" 07:56
Болтон: Трамп может вывести войска из Японии и Южной Кореи 07:41
Назван самый вредный продукт при повышенном холестерине 07:36
СМИ узнали о новом ядерном объекте в КНДР 07:15
В США заключенного казнили спустя 30 лет после совершения преступления 06:51
В Приморье нашли мотоциклиста, сбившего двух подростков 06:47
В Чили около трех тысяч шахтеров заболели COVID-19 06:44
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек 06:20
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года 05:20
На Сахалине глава поискового отряда МЧС пойдет под суд за взятки 05:18
В США возобновят смертные казни на федеральном уровне 04:55
Эксперты сориентировали россиян по срокам возобновления зарубежного туризма 04:41
В пятиэтажке Южно-Сахалинска произошел взрыв баллона с кислородом 04:37
Задержанного губернатора Хабаровского края отправят в Москву 04:17
В Приамурье из окна седьмого этажа выпал пятилетний мальчик 04:03
СМИ: Взрыв бензовоза в Колумбии унес 20 жизней 03:21
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии 03:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 08:54
Рубрика: Общество

Атом снимут на смартфон

Россияне займутся популяризацией ядерной промышленности
Текст: Юлия Вострецова
Российская газета - Экономика УРФО № 149(8203)
К 75-летию российской атомной промышленности Фонд развития регионов "Содружество" при поддержке Росатома запустил конкурс видеороликов "Атом рядом". Его цель - популяризация отрасли.

Это очень важно, потому что пока об истории советского атомного проекта и его роли в развитии страны широкой общественности известно мало: больше в ходу страшилки, порожденные Чернобыльской катастрофой и активностью "зеленых". Между тем именно атомщики открыли буквально новую эпоху в целом ряде вполне мирных направлений и в значительной степени определили будущее российской экономики. Например, освоение Арктики с помощью атомного ледокольного флота - единственного в мире, напоминает председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев.

В "Росатоме" запущена линия радиационной стерилизации медицинских тест-комплектов на COVID-19

А советник главы Росатома Владимир Асмолов приводит говорящие цифры: сегодня Россия занимает 14 процентов мирового рынка добычи и 38 процентов - обогащения урана, свыше 16 процентов - поставок топлива для реакторов. А еще удерживает первое место по строительству новых ядерных энергоблоков - только за рубежом их сейчас возводится 36, портфель заказов на десять лет составляет 140 миллиардов долларов, и это хорошая альтернатива экспорту углеводородного сырья.

- Мы хотим, чтобы участники показали, что атомная промышленность - это не нечто далекое и страшное, а повседневные и безопасные вещи: новейшие исследования в медицине, экологически чистые двигатели, среда без микробов, точнейшие измерения и т.д., - говорит руководитель программы "Территория культуры "Росатома" Оксана Конышева.

Организаторы в большей степени рассчитывают на активность продвинутой аудитории - жителей закрытых "атомных" городов, но попытать силы может каждый: важно погрузиться в тему и захотеть поделиться информацией - снять видеоролик и загрузить его на сайт проекта atomnear.ru. Итоги подведут 20 августа: победители посетят атомные города, а суперфиналисты примут участие в съемках настоящего фильма об атомпроме.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
Школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Эксперты сориентировали россиян по срокам возобновления зарубежного туризма
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет