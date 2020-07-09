К 75-летию российской атомной промышленности Фонд развития регионов "Содружество" при поддержке Росатома запустил конкурс видеороликов "Атом рядом". Его цель - популяризация отрасли.

Это очень важно, потому что пока об истории советского атомного проекта и его роли в развитии страны широкой общественности известно мало: больше в ходу страшилки, порожденные Чернобыльской катастрофой и активностью "зеленых". Между тем именно атомщики открыли буквально новую эпоху в целом ряде вполне мирных направлений и в значительной степени определили будущее российской экономики. Например, освоение Арктики с помощью атомного ледокольного флота - единственного в мире, напоминает председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев.

А советник главы Росатома Владимир Асмолов приводит говорящие цифры: сегодня Россия занимает 14 процентов мирового рынка добычи и 38 процентов - обогащения урана, свыше 16 процентов - поставок топлива для реакторов. А еще удерживает первое место по строительству новых ядерных энергоблоков - только за рубежом их сейчас возводится 36, портфель заказов на десять лет составляет 140 миллиардов долларов, и это хорошая альтернатива экспорту углеводородного сырья.

- Мы хотим, чтобы участники показали, что атомная промышленность - это не нечто далекое и страшное, а повседневные и безопасные вещи: новейшие исследования в медицине, экологически чистые двигатели, среда без микробов, точнейшие измерения и т.д., - говорит руководитель программы "Территория культуры "Росатома" Оксана Конышева.

Организаторы в большей степени рассчитывают на активность продвинутой аудитории - жителей закрытых "атомных" городов, но попытать силы может каждый: важно погрузиться в тему и захотеть поделиться информацией - снять видеоролик и загрузить его на сайт проекта atomnear.ru. Итоги подведут 20 августа: победители посетят атомные города, а суперфиналисты примут участие в съемках настоящего фильма об атомпроме.