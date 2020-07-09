В регионах УрФО законодатели предприняли очередную атаку на так называемые "наливайки" - небольшие забегаловки в жилых районах, где торгуют пивом и другой алкогольной продукцией. Так, депутаты Курганской облдумы на днях приняли закон, запрещающий продажу спиртного в заведениях, если зал для посетителей меньше 45 квадратных метров.

Напомним, федеральное законодательство запрещает реализацию алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала менее 20 квадратных метров. Но регионы вправе сами устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до закрытия таких заведений.

В Зауралье страсти по этому поводу кипят давно: сначала предлагалось вообще запретить "наливайки" в жилых домах, потом - установить минимальную площадь зала на уровне 75 квад­ратов. Но после серии встреч с бизнесом законодатели все же остановились на цифре 45. Однако даже более мягкое решение приведет к закрытию или заставит предпринимателей перепрофилировать около 15 процентов точек общественного питания, которые держались в основном за счет продажи горячительных напитков.

Бизнес попросил установить переходный период, чтобы урегулировать вопросы аренды помещений, но новый закон этого не предусматривает. Напротив, если в проекте документа было указано, что он вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования, то после внесенной спикером поправки это время сократили в три раза. То есть закон, принятый 30 июня, заработает уже через 10 дней.

Впрочем, депутаты не склонны рубить сплеча. Более того, как сообщил председатель областной Думы Дмитрий Фролов, наиболее пострадавшим от нововведений предпринимателям предложили открыть другие коммерчес­кие площадки: региональному инвестиционному агентству поручено проработать вопрос о выделении на такие проекты беспроцентных кредитов - миллион рублей на каждую точку за счет областных средств, разумеется, с соблюдением законодательства и требований санитарно-эпидеми­о­логи­чес­кого надзора.

Челябинские парламентарии готовят уже вторую атаку на распивочные, маскирующиеся под общепит. Ранее федеральную норму в 20 квадратов, установленную в апреле, в регионе уже сочли слишком либеральной и воспользовались правом принять свою, более жесткую: 28 мая депутаты областного Заксобрания решили, что площадь торгового зала должна быть не менее 40 квад­ратных метров.

Министерство сельского хозяйства региона, в ведении которого находится оборот алкогольной продукции, совместно с представителями силовых структур организовало проверки, результатом которых стали административные дела по приз­накам нарушения лицензионных требований.

- Федеральный закон был принят, потому что проблема торговли алкоголем в жилых многоквартирных домах стояла очень остро, к нам неоднократно поступали жалобы из муниципалитетов по поводу таких заведений, - отмечает замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

По словам замминистра, подобные учреждения существуют лишь как официальное прикрытие для торговли алкоголем. Другая деятельность в "наливайках" всегда велась для отвода глаз, так как разместить на мизерной площади объект общепита, предполагающий не только торговый зал, но и кухню, другие подсобные помещения, практически невозможно. В итоге из ассортимента общественного питания в них зачастую были только соленые сухарики да вяленая рыба - популярные закуски к пиву.

Многие эксперты видят в распространении пивнушек обычный бизнес. Но общеизвестно, что спрос рождает предложение, поэтому коммерсанты часто обходят запрет на торговлю алкоголем после 23 часов, просто поставив в помещении стол и стул. Но жильцы, которым "посчастливилось" жить рядом с "наливайками", с таким подходом в корне не согласны: шум допоздна, агрессивность подвыпивших посетителей, антисанитария из-за ненавязчивого сервиса и отсутствия туалетов - серьезные аргументы против подобных заведений.

Теперь депутаты Заксобрания области намерены обратиться в Госдуму с законодательной инициативой о внесении поправок в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта".

- Они должны наделить органы государственной власти регионов правом устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, - поясняет председатель комитета областного Заксобрания по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров.

Он и его коллеги полагают, что два ограничения - по площади зала обслуживания и времени работы - поставят "наливайкам" надежный заслон.

Добросовестным предпринимателям эти меры не повредят, напротив, даже пойдут на пользу бизнесу, поскольку "серых" игроков на рынке станет меньше, согласен Александр Раевский.

С другой стороны, они направлены на борьбу с алкоголизацией россиян. По мнению замминистра, нынешнее наступление на "наливайки" полностью соответствует государственной политике по снижению злоупот­реблений алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. В период самоизоляции такую торговлю поставили под запрет, поэтому дополнительного урона от введения ограничений малый бизнес не понес. Напротив, мог успеть сориентироваться и перепрофилировать объекты, открыть мини-пекарни, кондитерские, парикмахерские, организовать любые другие востребованные населением услуги. •