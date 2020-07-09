В Екатеринбурге проверят информацию о похищении мужчины

В центре Екатеринбурга, на улице Шейкмана, человека против его воли увезли в неизвестном направлении. Не исключено, что имело место похищение. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения, правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором двое мужчин возле стройплощадки силой усаживают третьего в отечественное авто черного цвета.

"Следственный отдел по Ленинскому району организовал доследственную проверку, выясняются все обстоятельства происшествия, работает следственно-оперативна группа, - сообщил "РГ" пресс-секретарь СК Свердловской области Александр Шульга. - По итогам проверки будет принято процессуальное решение".