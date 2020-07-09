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09.07.2020 08:50

Столик на двоих

В Екатеринбурге открылись летние веранды кафе и ресторанов
Текст: Татьяна Казанцева, Валентина Пичурина
Российская газета - Экономика УРФО № 149(8203)
Легкие столы и стулья возле екатеринбургских кафе помогают горожанам поверить в долгожданное лето и пресловутый "выход на плато". Но самое главное - это разрешенный формат работы для общепита, уставшего от строгого режима навынос. Как налаживается жизнь рестораторов, выяснял корреспондент "РГ".
Сотрудникам открывшихся кафе теперь приходится гораздо тщательнее, чем раньше, следить за чистотой и санитарной безопасностью. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сотрудникам открывшихся кафе теперь приходится гораздо тщательнее, чем раньше, следить за чистотой и санитарной безопасностью. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сотрудникам открывшихся кафе теперь приходится гораздо тщательнее, чем раньше, следить за чистотой и санитарной безопасностью. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Разрешение на открытие веранд получили практически все учреждения, подавшие заявки, утверждают городские чиновники. По словам главы комитета по товарному рынку горадминистрации Натальи Фирстовой, сейчас в мегаполисе работают 177 веранд при стационарных объектах общепита.

Фото: РИА Новости
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Сами рестораторы охарактеризовали первые дни работы лаконично и емко - ажиотаж. Однако уже с понедельника все вернулось на круги своя, по крайней мере днем большинство столиков на проспекте Ленина пустует, а некоторые заведения, изначально спроектированные с учетом летнего формата, до сих пор закрыты, например, кафе Bulvar на Плотинке.

Но есть и те, кто на сто процентов использует появившиеся возможности. Скажем, летнее кафе "Ветерок" на набережной городского пруда находится на самой "гостевой тропе", по­этому там людно даже в разгар рабочего дня. Однако администратор Карен в оценках осторожен:

- По сравнению с прошлым годом загрузка упала примерно на 50 процентов. По вечерам клиентов больше, но не так уж много. Хотя, конечно, надеемся на лучшее, поэтому дополнительно ищем официанта - повесили объявление, - говорит он. - Много времени теперь занимает обучение персонала ужесточившимся санитарным нормам.

Требования санврачей - это общий камень преткновения. Впрочем, к дистанции в полтора метра и наполняемости не более 40 человек, а также к измерению температуры у персонала, обязательным перчаткам и маскам вопросов нет. А вот с раздельным входом и выходом в кафе, бактерицидным облучателем в рабочих помещениях, термометрией клиентов дело обстоит сложнее, признает Наталья Фирстова. Но и это еще не все.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Многие гости не могут понять требование входить в кафе исключительно в маске. На практике это выглядит так: клиент надевает маску, проходит три шага и садится за столик, где тут же ее снимает. Посетители также возмущаются требованием сидеть за столиком не более чем по двое. Говорят: "Почему в такси можно садиться всем членам семьи, а в кафе нельзя?" - добавляет вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Екатеринбурга Олег Пономарев.

Кстати, отработав несколько дней, многие рестораторы уже отказались от первоначального бронирования столиков, перейдя в режим живой очереди. К тому же после "прореживания" столиков число посадочных мест сократилось. А некоторые заведения ввели депозиты.

Прогнозы на будущее нынче давать нелегко, ведь спрос, как говорят эксперты, "неодназначен". По словам доцента кафед­ры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Яны Старовойтовой, сейчас летние веранды открыли все, у кого они были раньше. Но пока время работает против рестораторов.

- Думаю, не все из них смогут остаться на рынке. Мы долго отучали людей готовить дома и организовывать званые ужины, но последние три месяца сформировали противоположную привычку. Понятно, что уральцы соскучились по общению, молодежь наверняка будет атаковать кофейни, но также активно будет пользоваться и набором с собой to go, - считает эксперт.

Наталья Фирстова согласна с прогнозом коллеги: вероятно, около 20-25 процентов мелких предприятий рынок потеряет, но такая оптимизация, по ее мнению, неизбежна. Крупные же игроки скорее всего выживут, прогнозирует она.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Однако есть один сегмент, который не торопится изменить сложившийся статус кво:

- Рестораны для взрослой группы пока останутся в рамках доставки. Их гости - люди так называемой группы риска, и они пока массово не готовы вый­ти из изоляции, - считает Яна Старовойтова.

Кстати, рынок доставки готовых блюд во время пандемии демонстрирует небывалые метаморфозы. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведенный Ассоциацией кулинаров и рестораторов Екатеринбурга среди своих членов.

- Участников объединения спросили, как изменилась доля доставки в процентах, если сравнивать ее с докризисной выручкой. Встретили ряд исключительных примеров. Например, по данным холдинга Tigrus, объем доставки в сравнении с прошлым годом увеличился в восемь раз. "Суши Мастер" выросли на 170 процентов, "Суши Весла" отметили рост на 25 процентов. Цифры поразительные, - признает Яна Старовойтова.

Значительный рост заказов (от 15 до 40 процентов) за время, пока залы были закрыты, зафиксировали 14 процентов опрошенных, 28 процентов - в пределах пяти пунктов. Более трети опрошенных не заметили никаких изменений в объемах доставки до и после изоляции - их выручка осталась прежней. А семь процентов участников пожаловалось на падение.

Кстати

По данным мэрии, на 1 марта 2020 года в Екатеринбурге работало 1847 предприятий общепита. Около 300 кафе и рес­торанов расположены в торговых центрах - они до сих пор закрыты. Также пока не работают предприятия общепита в деловых центрах.

А как у соседей?

В Курганской области кинотеатры и уличные веранды ресторанов открылись с 30 июня, с 4 июля начали работать летние площадки учреждений культуры. Для каждой сферы разработаны рекомендации санитарных врачей, в частности, террасы ресторанов нужно оснастить входным фильтром для посетителей, рассаживать гостей не более чем по четверо за один стол, кинотеатры обязаны обеспечить социальную дистанцию.

С 6 июля возобновили работу туристические агентства - пока они лишь оказывают услуги по бронированию. Кроме того, постепенно восстанавливается деятельность санаториев, хотя тем, кто имеет медицинскую лицензию, разрешено работать еще с 1 июня. Но пациентам помимо санаторно-курортной карты нужно иметь справки об отрицательном анализе на COVID-19 и отсутствии контактов с заболевшими.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Курганская область

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