Легкие столы и стулья возле екатеринбургских кафе помогают горожанам поверить в долгожданное лето и пресловутый "выход на плато". Но самое главное - это разрешенный формат работы для общепита, уставшего от строгого режима навынос. Как налаживается жизнь рестораторов, выяснял корреспондент "РГ".

Сотрудникам открывшихся кафе теперь приходится гораздо тщательнее, чем раньше, следить за чистотой и санитарной безопасностью. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Разрешение на открытие веранд получили практически все учреждения, подавшие заявки, утверждают городские чиновники. По словам главы комитета по товарному рынку горадминистрации Натальи Фирстовой, сейчас в мегаполисе работают 177 веранд при стационарных объектах общепита.

Сами рестораторы охарактеризовали первые дни работы лаконично и емко - ажиотаж. Однако уже с понедельника все вернулось на круги своя, по крайней мере днем большинство столиков на проспекте Ленина пустует, а некоторые заведения, изначально спроектированные с учетом летнего формата, до сих пор закрыты, например, кафе Bulvar на Плотинке.

Но есть и те, кто на сто процентов использует появившиеся возможности. Скажем, летнее кафе "Ветерок" на набережной городского пруда находится на самой "гостевой тропе", по­этому там людно даже в разгар рабочего дня. Однако администратор Карен в оценках осторожен:

- По сравнению с прошлым годом загрузка упала примерно на 50 процентов. По вечерам клиентов больше, но не так уж много. Хотя, конечно, надеемся на лучшее, поэтому дополнительно ищем официанта - повесили объявление, - говорит он. - Много времени теперь занимает обучение персонала ужесточившимся санитарным нормам.

Требования санврачей - это общий камень преткновения. Впрочем, к дистанции в полтора метра и наполняемости не более 40 человек, а также к измерению температуры у персонала, обязательным перчаткам и маскам вопросов нет. А вот с раздельным входом и выходом в кафе, бактерицидным облучателем в рабочих помещениях, термометрией клиентов дело обстоит сложнее, признает Наталья Фирстова. Но и это еще не все.

- Многие гости не могут понять требование входить в кафе исключительно в маске. На практике это выглядит так: клиент надевает маску, проходит три шага и садится за столик, где тут же ее снимает. Посетители также возмущаются требованием сидеть за столиком не более чем по двое. Говорят: "Почему в такси можно садиться всем членам семьи, а в кафе нельзя?" - добавляет вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Екатеринбурга Олег Пономарев.

Кстати, отработав несколько дней, многие рестораторы уже отказались от первоначального бронирования столиков, перейдя в режим живой очереди. К тому же после "прореживания" столиков число посадочных мест сократилось. А некоторые заведения ввели депозиты.

Прогнозы на будущее нынче давать нелегко, ведь спрос, как говорят эксперты, "неодназначен". По словам доцента кафед­ры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Яны Старовойтовой, сейчас летние веранды открыли все, у кого они были раньше. Но пока время работает против рестораторов.

- Думаю, не все из них смогут остаться на рынке. Мы долго отучали людей готовить дома и организовывать званые ужины, но последние три месяца сформировали противоположную привычку. Понятно, что уральцы соскучились по общению, молодежь наверняка будет атаковать кофейни, но также активно будет пользоваться и набором с собой to go, - считает эксперт.

Наталья Фирстова согласна с прогнозом коллеги: вероятно, около 20-25 процентов мелких предприятий рынок потеряет, но такая оптимизация, по ее мнению, неизбежна. Крупные же игроки скорее всего выживут, прогнозирует она.

Однако есть один сегмент, который не торопится изменить сложившийся статус кво:

- Рестораны для взрослой группы пока останутся в рамках доставки. Их гости - люди так называемой группы риска, и они пока массово не готовы вый­ти из изоляции, - считает Яна Старовойтова.

Кстати, рынок доставки готовых блюд во время пандемии демонстрирует небывалые метаморфозы. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведенный Ассоциацией кулинаров и рестораторов Екатеринбурга среди своих членов.

- Участников объединения спросили, как изменилась доля доставки в процентах, если сравнивать ее с докризисной выручкой. Встретили ряд исключительных примеров. Например, по данным холдинга Tigrus, объем доставки в сравнении с прошлым годом увеличился в восемь раз. "Суши Мастер" выросли на 170 процентов, "Суши Весла" отметили рост на 25 процентов. Цифры поразительные, - признает Яна Старовойтова.

Значительный рост заказов (от 15 до 40 процентов) за время, пока залы были закрыты, зафиксировали 14 процентов опрошенных, 28 процентов - в пределах пяти пунктов. Более трети опрошенных не заметили никаких изменений в объемах доставки до и после изоляции - их выручка осталась прежней. А семь процентов участников пожаловалось на падение.

Кстати

По данным мэрии, на 1 марта 2020 года в Екатеринбурге работало 1847 предприятий общепита. Около 300 кафе и рес­торанов расположены в торговых центрах - они до сих пор закрыты. Также пока не работают предприятия общепита в деловых центрах.

А как у соседей?

В Курганской области кинотеатры и уличные веранды ресторанов открылись с 30 июня, с 4 июля начали работать летние площадки учреждений культуры. Для каждой сферы разработаны рекомендации санитарных врачей, в частности, террасы ресторанов нужно оснастить входным фильтром для посетителей, рассаживать гостей не более чем по четверо за один стол, кинотеатры обязаны обеспечить социальную дистанцию.

С 6 июля возобновили работу туристические агентства - пока они лишь оказывают услуги по бронированию. Кроме того, постепенно восстанавливается деятельность санаториев, хотя тем, кто имеет медицинскую лицензию, разрешено работать еще с 1 июня. Но пациентам помимо санаторно-курортной карты нужно иметь справки об отрицательном анализе на COVID-19 и отсутствии контактов с заболевшими.