В Свердловской области пропал 14-летний подросток

Полиция города Арти ищет 14-летнего школьника, который накануне около полудня ушел с приятелями купаться на реку Уфа и не вернулся.

Как сообщил сегодня глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, мама мальчика обратилась в правоохранительные органы в 17:35. По ее словам, сын уехал на велосипеде с одноклассниками на местный водоем в районе деревни Мараканово.

"Полицию подняли по сигналу, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В поисках участвуют 36 человек личного состава из различных служб и подразделений. В том числе, кинолог со служебно-розыскной немецкой овчаркой", - рассказал официальный представитель МВД области.

Приятелей пропавшего подростка опросили. Найдены его велосипед и личные вещи. За сутки сотрудники полиции проверили около двух километров береговой линии. Сегодня утром поиски начали вновь.

"Вместе с полицейскими на реку выехали два водолаза. Планируется использовать для поиска квадрокоптер с тепловизором. Сотрудникам органов помогают волонтеры", - подчеркнул полковник Горелых.

Приметы пропавшего школьника: рост около 160 сантиметров, худощавый, волосы темные. Все, кто располагают информацией, просят сообщить по телефонам 8(34391)2-11-55 (дежурная часть), 8(34391)2-14-61 (уголовный розыск).