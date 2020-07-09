В московском "Спартаке" новый генеральный директор: место Томаса Цорна занял Шамиль Газизов, небезуспешно работавший в "Уфе". О его назначении владелец "красно-белых" Леонид Федун объявил после дерби с "Локомотивом" (1:1) в матче 27-го тура Премьер-лиги.

- Бюджеты наших клубов отличаются в 5-6 раз, а результаты похожие. Значит, потенциал у "Спартака" в 5-6 раз выше, - считает Леонид Арнольдович.

Федун, несомненно, прав. Вот только реализовать свой потенциал "красно-белые" никак не могут. И дело здесь не только в футболистах, тренере, а в организации клуба. Надо полагать, с приглашением Газизова Федун наконец захотел сделать ставку на долгосрочную перспективу. Если у Газизова будет время, он может выстроить в "Спартаке" правильную структуру. Вот только будет ли у него такая возможность - большой вопрос.

Газизов официально пришел в "Уфу" на третий год ее существования (в 2012 году). За три дня до его назначения гендиректором клуб повысили в классе: брянское "Динамо" отказалось участвовать в первом дивизионе (ФНЛ), а в лигу со второй строчки вышли уфимцы. Спустя два сезона команда пробилась в Премьер-лигу и не выглядит здесь аутсайдером. Более того: клуб уже успел сыграть в еврокубках и идет на шестом месте в нынешнем сезоне.

Одно из главных умений Газизова, которое, надо полагать, и привлекло руководство "Спартака", - эффективная продажа и покупка игроков без ущерба спортивному результату. Это как раз то, что сейчас нужно "красно-белым" после прошлогодней трансферной кампании. Вдуматься только: в летнее межсезонье в 2019 году с приходом Цорна московский клуб потратил на новичков около 40 миллионов евро. Для сравнения - "Уфа" тогда усилила состав на восемь миллионов. Каков результат, все видят: подопечные Вадима Евсеева претендуют на попадание в еврокубки, проводят стабильный сезон, а спартаковцы вылетели из Лиги Европы и лишились всяческих шансов на топ-3.

"Уфа", откуда пришел Газизов, опережает "Спартак" в таблице, хотя летом потратила на новичков в пять раз меньше - восемь миллионов евро против 40

К слову, Газизов мог оказаться в "Спартаке" еще раньше. Его кандидатуру рассматривали наряду как раз с Цорном. Но Шамиль отказался от этой возможности, посчитав, что у него есть еще дела в "Уфе". Что еще более интересно, в 2017 году, после завоевания "красно-белыми" чемпионства, Газизов и Федун вступили в словесную перепалку. Владелец столичного клуба критиковал полупустой стадион в Башкирии, отвечая на вопрос о необходимости расширения Премьер-лиги до 18 команд. В ответ Газизов подчеркнул: футбол - это не только "Спартак", но и клубы на периферии. "Наверное, у нас не все получается, но мы стараемся", - сказал тогда гендиректор "Уфы".

Однако споры с Федуном не помешали Газизову получить должность в "Спартаке". Период работы Шамиля в клубе из столицы Башкортостана, безусловно, был успешным. Впрочем, в московской команде, и он это прекрасно понимает, будет больше давления и спрос будет иным. Во-первых, Газизову предстоит разобраться, как поступать с игроками, у которых истекают контракты. Нужно в кратчайшие сроки определиться с потенциальными новичками. Будет он это делать в связке с нынешним главным тренером "красно-белых" Доменико Тедеско или нет - еще один вопрос, интересующий всех болельщиков и специалистов.

После дерби с "Локомотивом" Федун дал ясно понять: Тедеско остается. Но так ли оно будет на самом деле, пока непонятно. Доменико в "Спартак" приглашал Цорн. И, судя по реакции специалиста, он не очень-то счастлив последним новостям.

- Я был удивлен, узнал обо всем только вчера. Томас - человек, который привел меня сюда, сделал для меня очень многое, помог команде в развитии. Он умный парень. Думаю, его ждет отличное будущее. Но клуб принял такое решение, и нам остается только его принять, - сказал Тедеско.