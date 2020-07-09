Пандемия коронавируса ограничила перемещение людей и товаров и заставила многие страны сфокусироваться на обеспечении продовольственной безопасности.

Но закрытие границ, повсеместные запреты на экспорт и импорт не гарантируют защиты, убеждены эксперты. Напротив, только в интеграции крупного и мелкого бизнеса, глобальных и локальных компаний удастся эффективно противостоять мировым угрозам и обеспечить страну качественным сырьем, технологиями производства и продовольствием.

По прогнозам экспертов, если человечество не обеспечит свою продовольственную безопасность, оно может столкнуться с голодом "библейских масштабов". Такую точку зрения высказал в конце апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. При этом закрытие границ, разрыв цепочек поставок, нехватка рабочей силы в период пандемии - полбеды. Отложенный эффект ожидает быть куда более серьезным. Эксперты ООН прогнозируют рецессию в экономике, снижение доходов населения и повышение цен на продовольствие. По данным ВПП, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 миллионов человек. По мнению Бизли, пандемия - "худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны".

На общем фоне в России ситуация выглядит более оптимистично. По данным Минсельхоза РФ, по основным продуктам питания страна обеспечивает себя сама. Так, удельный вес российской продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2019 года по зерну превышал 99 процентов, сахару и картофелю - 95, мясу и мясопродуктам - 90 процентов. Однако по сырью и компонентам для производства продуктов зависимость от импорта ощутима. По данным министерства, доля иностранных кормовых добавок по отдельным позициям достигает 100 процентов. По семенам доля отечественных семян разнится в зависимости от культуры. Например, по зерновым культурам обеспеченность российскими семенами составляет 90 процентов, а вот по сахарной свекле мы почти на 100 процентов зависим от семян импортной селекции. Доля импорта по семенам кукурузы - 54 процента, овощных культур - 57, сои - 58, ярового рапса - 68, подсолнечника - 74 процента.

Однако полностью замещать импорт в этой части невозможно и, по мнению экспертов, даже нецелесообразно ни для нашей, ни для любой другой страны.

"Заниматься импортозамещением семян, средств защиты растений, ветпрепаратов и кормов не только дорого и долго. Это требует перестройки всей институциональной системы. Если у вас нет семеноводства как системы, если нет мощной научной базы, то сколько денег туда ни влить, толку от этого не будет", - предупреждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Хотя сейчас многие страны начинают беспокоиться по поводу самообеспечения, отгораживаться от мира невозможно и не нужно. Коронавирус отступит, а в мировой системе разделения труда уже сложилась страновая специализация. И только рынок может определять, какое производство сейчас целесообразно переместить внутрь страны, а на какое не стоит тратить ни время, ни средства, уверен эксперт.

Только рынок может определять, какое производство целесообразно налаживать внутри страны

Кроме того, по его мнению, международные компании, присутствующие на российском аграрном рынке, создают здоровую конкуренцию для отечественных производителей, мотивируют их на собственные разработки и ноу-хау. Глобальные компании выводят на рынок современные гибриды той же кукурузы или подсолнечника - а через некоторое время и у наших ученых и компаний появляются свои достижения. Отставания в научных разработках и технологиях у российских конкурентов точно нет, уверен эксперт. А в итоге выигрывает вся отрасль - растет продуктивность, мы учимся эффективнее работать. "Такая интеграция нас подтягивает", - считает Дмитрий Рылько. Например, не было бы на нашем рынке техники JohnDeere, неизвестно, как скоро наш "Ростсельмаш" стал бы выпускать современную высококачественную технику, которую можно поставлять на экспорт. Жесткая конкуренция заставляет учиться делать хороший продукт.

Ведущие международные компании - ADAMA, BASF, BAYER, Corteva Agriscience, FMC и Syngenta, входящие в Комитет производителей средств защиты растений (СЗР) Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представляют на российском рынке инновационные агротехнологии и продукты. Для этих компаний разработка и реализация долгосрочных инвестиционных проектов - приоритетная стратегия развития бизнеса в России.

"Россия для нас, международных производителей, - большой, важный рынок, входящий в тройку самых перспективных и быстрорастущих", - говорит председатель Комитета производителей СЗР АЕБ, директор компании Syngenta в России Джонатан Браун.

Syngenta уже строит предприятие на территории ОЭЗ "Липецк" с объемом инвестиций в 30 миллионов долларов, или 1,6 миллиарда рублей. По завершении строительства будет трудоустроено 40-50 рабочих. Предприятие будет заниматься формуляцией комплексных гербицидов. На этом заводе компания планирует производить часть СЗР, другая часть будет по-прежнему выпускаться партнером - Кирово-Чепецким заводом "Агрохимикат", на линиях которого практически все компании - члены комитета производят 40 процентов препаратов, продаваемых в России.

Резидентом ОЭЗ "Липецк" стала в январе 2020 года и компания Bayer. На Елецкой площадке компания намеревается построить завод по производству СЗР для реализации продукции в основном на российском рынке. Уже сейчас возможности компании по локализации препаратов превышают 50 процентов от объема продаж в России.

Компания FMC имеет собственный завод, построенный в Чувашии в 1998 году и существенно модернизированный в 2013-м. Сейчас это современное высокотехнологичное предприятие, занимающее площадь 48 тысяч квадратных метров и дающее работу 32 сотрудникам. Основная специализация - выпуск гербицидов. Объем производства составляет свыше 300 тонн в год. Завод"ЭфЭмСи Волга" работает с соблюдением строгих приоритетов контроля качества, гигиены и безопасности труда, заботы об окружающей среде, что обеспечило ему высшую награду конкурса социальной ответственности в Чувашской Республике.

Однако действующее вещество для СЗР будет по-прежнему завозиться из-за рубежа, отмечает Джонатан Браун. "У каждой из компаний есть всего несколько заводов в мире, на которых они его выпускают, обеспечивая потребности всего рынка. И никакого смысла мультиплицировать производство для России, для Европы, для рынка Китая и США нет", - поясняет он. Не только Россия, но и многие развитые страны импортируют действующее вещество и не пытаются перенести это производство к себе в страну.

В группу компаний Syngenta входит компания ADAMA. Благодаря разнообразному ассортименту действующих веществ и корпоративной культуре она обладает уникальной возможностью предоставлять широкий спектр формуляций, составов и высококачественных препаратов для решения задач российских сельхозпроизводителей.

Концерн BASF реализует в сегменте решений для сельского хозяйства около 41 процента своих инвестиций в научные разработки, что составляет до 11 процентов годового оборота агробизнеса. В основных аграрных регионах страны успешно функционируют экспериментальные демоплощадки, где специалисты компании постоянно совершенствуют и адаптируют инновационные технологии защиты растений с учетом локальных особенностей, делятся этим опытом с учеными и практиками.

Как отмечает Джонатан Браун, в первом квартале из-за коронавируса бизнес международных компаний - членов комитета не пострадал: импортные компоненты закупались впрок, а временный разрыв логистических цепочек не сорвал контракты и договоренности. По его оценке, потребность в препаратах у российских аграриев будет расти. Все компании настроены на долгосрочную перспективу и планируют к 2021 году производить на территории России до 70 процентов продаваемых в стране препаратов.

У ряда компаний - членов комитета помимо производства СЗР есть и бизнес в сфере селекции и семеноводства. Здесь тоже есть успешные примеры инвестиционных проектов и сотрудничества с российскими компаниями и учеными.

Например, компания Corteva Agriscience совместно с партнером "Ремингтон" в 2019 году начали производство семян кукурузы и подсолнечника на территории России. В Ставропольском крае был построен семенной завод, оснащенный высокотехнологичным оборудованием лучших мировых производителей для подработки, сортировки, калибровки, обработки и упаковки семян по самым высоким стандартам качества. Инвестиции в проект превысили 2 миллиарда рублей. Мощность предприятия составляет 10 тысяч тонн семян кукурузы и 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год. На заводе создано 200 рабочих мест.

У компании Syngenta есть собственные научно-исследовательские станции в Краснодаре, в Рамони Воронежской области и в Самаре. В соответствии с планами расширения локального производства семян на юге России компания открыла лабораторию по контролю качества семян, вложив в нее миллион долларов. Также был введен в эксплуатацию сушильный комплекс в Кочубеевском районе Ставропольского края за два миллиона долларов. Компания заключила партнерское соглашение с Фондом "Сколково" в Москве и открыла на базе Сколковского центра фитопатологическую лабораторию, вложив в нее более миллиона долларов.

Компания Bayer с 2015 года производит в России семена гибридов кукурузы под брендом Dekalb на партнерских площадках в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

В 2021 году Bayer планирует нарастить локализацию примерно до 40 процентов от объема продаж в России. Кроме того, компании - члены комитета развивают научное сотрудничество с российскими экспертами в области селекции и семеноводства. Так, Bayer осуществляет трансфер собственных селекционных технологий и экспертизы российским специалистам. Уже выбраны получатели гермоплазмы Bayer по ряду полевых культур, на финальной стадии находится согласование получателей молекулярных средств селекции по некоторым полевым и овощным культурам. Чтобы передаваемые технологии максимально эффективно использовались в РФ для создания новых отечественных семян, Bayer проведет для получателей тренинги по селекции. Компания также финансирует создание в России Учебно-научного центра биотехнологии растений.

Российский рынок был и останется одним из приоритетных для международных компаний. По результатам последнего опроса ВЦИОМ, СЗР, удобрения, семена - три ключевых направления, в которые российские сельхозпроизводители сейчас инвестируют средства и готовы инвестировать и дальше. При этом международные компании предлагают не просто сами продукты, а готовые решения, например, СЗР в комбинации с цифровой технологией. Недаром в последние годы все чаще в стране звучит выражение "зерно - как новая нефть". Ведь "нефть когда-нибудь закончится, а зерно - никогда", как правильно заметил осенью прошлого года глава ВТБ Андрей Костин.