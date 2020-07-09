Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб. Об этом, со ссылкой на местное население, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

Целью террористов, по его словам, станет обвинение в применении химического оружия правительственными войсками.

"По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в городе Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом", - сказал контр-адмирал.

Напомним, в марте группа террористов численностью около 15 человек предприняла в том же Идлибе попытку взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами. Однако "из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими веществами террористы так и не сумели осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию, вместо этого они получили сильные химические отравления", - рассказали тогда в Центре по примирению.