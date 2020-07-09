Ространснадзор рассказал, как выбрать автоперевозчика для детских групп

Новости

В пятиэтажке Южно-Сахалинска произошел взрыв баллона с кислородом 04:37
Задержанного губернатора Хабаровского края отправят в Москву 04:17
В Приамурье из окна седьмого этажа выпал пятилетний мальчик 04:03
СМИ: Взрыв бензовоза в Колумбии унес 20 жизней 03:21
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии 03:08
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 02:45
В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом 02:35
Посол России в США ответил на обвинения о сговоре с талибами 02:22
В Словении подожгли статую Мелании Трамп 02:11
Исследование: солнечный ультрафиолет может снизить смертность от COVID 01:38
Владелец "Спартака" заявил, что Тедеско продолжит тренировать команду 00:40
Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками 00:35
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом 00:33
В подмосковной Рузе дождями смыло жилые дома 00:14
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии 00:11
Федун объяснил назначение Газизова на пост гендиректора "Спартака" 08.07.2020
Тедеско: Судьи каждую игру убивают "Спартак" 08.07.2020
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором "Спартака" 08.07.2020
Дзюба высказался о скандальном видео с Азмуном 08.07.2020
Министр обороны ФРГ ответила критикам "Северного потока-2" 08.07.2020
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией 08.07.2020
United Airlines отправит в бессрочные отпуска 36 тысяч сотрудников 08.07.2020
Жестокого киллера из 90-х приговорили к 15 годам строгого режима 08.07.2020
Тедеско был удален во время матча "Спартак" - "Локомотив" 08.07.2020
В Брянске произошла массовая драка из-за агрессивных собак 08.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Ространснадзор рассказал, как выбрать автоперевозчика для детских групп

Текст: Евгений Гайва
С 1 июля в России начали работать детские оздоровительные лагеря, организуются экскурсии и автобусные туры. Чтобы обезопасить детей во время таких поездок родителям, образовательным и другим учреждениям а также турагентам при выборе компаний-перевозчиков стоит придерживаться нескольких правил, заявили "РГ" в Ространснадзоре.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Такие перевозки осуществляются по заказу. Перевозчик должен заключить с заказчиком договор фрахтования либо оформить заказ-наряд. Договор стоит заключать с тем перевозчиком, который зарегистрирован в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и имеет лицензию на перевозку пассажиров автобусами, подчеркнули в Ространснадзоре.

Фото: РИА Новости
Детям запретили отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца года

"Также транспортное средство, на котором планируется перевозка, должно быть внесено в реестр лицензий", - отметили в ведомстве. Проверить эти сведения можно на официальном сайте Ространснадзора либо в территориальном управлении государственного автодорожного надзора по месту осуществления планируемой перевозки.

Перевозчик должен иметь договор страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров и багажа. Информацию о наличии страховки можно уточнить на сайте Национального союза страховщиков ответственности.

Часть рекомендаций касается непосредственной подготовки к поездке детей. Перед отправлением рейса представитель транспортной компании должен провести инструктаж для водителя автобуса и проверить техническое состояние транспортного средства. В путевом листе об этом должна быть сделана запись.

Особое внимание стоит обратить на то, как перевозчик соблюдает рекомендации для обеспечения санитарной безопасности на автомобильном транспорте, указали в Ространснадзоре. В частности, стоит проверить наличие документа, подтверждающего регулярную дезинфекционную обработку транспортного средства.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками