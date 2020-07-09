Ространснадзор рассказал, как выбрать автоперевозчика для детских групп

С 1 июля в России начали работать детские оздоровительные лагеря, организуются экскурсии и автобусные туры. Чтобы обезопасить детей во время таких поездок родителям, образовательным и другим учреждениям а также турагентам при выборе компаний-перевозчиков стоит придерживаться нескольких правил, заявили "РГ" в Ространснадзоре.

Такие перевозки осуществляются по заказу. Перевозчик должен заключить с заказчиком договор фрахтования либо оформить заказ-наряд. Договор стоит заключать с тем перевозчиком, который зарегистрирован в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя и имеет лицензию на перевозку пассажиров автобусами, подчеркнули в Ространснадзоре.

"Также транспортное средство, на котором планируется перевозка, должно быть внесено в реестр лицензий", - отметили в ведомстве. Проверить эти сведения можно на официальном сайте Ространснадзора либо в территориальном управлении государственного автодорожного надзора по месту осуществления планируемой перевозки.

Перевозчик должен иметь договор страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров и багажа. Информацию о наличии страховки можно уточнить на сайте Национального союза страховщиков ответственности.

Часть рекомендаций касается непосредственной подготовки к поездке детей. Перед отправлением рейса представитель транспортной компании должен провести инструктаж для водителя автобуса и проверить техническое состояние транспортного средства. В путевом листе об этом должна быть сделана запись.

Особое внимание стоит обратить на то, как перевозчик соблюдает рекомендации для обеспечения санитарной безопасности на автомобильном транспорте, указали в Ространснадзоре. В частности, стоит проверить наличие документа, подтверждающего регулярную дезинфекционную обработку транспортного средства.